نائب يكشف عن حراك لابقاء عبدالمهدي في منصبه



كشف عضو مجلس النواب باسم خشان، ، عن ان هناك حراكا سياسيا، من أجل ابقاء رئيس الوزراء المستقيل في منصبه، وافشال رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في مهمته.



وقال خشان، ان "هناك حراكا سياسيا، من أجل ابقاء رئيس الوزراء المستقيل في منصبه، وافشال رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في مهمته، وهذا حراك تشارك به كتل سياسية شيعية وسنية وكردية، وهذه الكتل تعمل على وضع عراقيل امام الكاظمي".



واضاف ان "عودة القوى السياسية على عادل عبدالمهدي، سيفجر الشارع العراقي، وسيشعل خلافات سياسية كبيرة، فهناك رفض سياسي وشعبي كبير له، واتخاذ هكذا خطوة، سيدخل العراق في كوارث وأزمات، ربما لا مخرج منها".