الزراعة النيابية تكشف عن مخطط خبيث بادوات داخلية لمنع تصدير المنتجات الزراعية

كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الثلاثاء، عن وجود مخطط خارجي “خبيث” بادوات داخلية يهدف لابقاء العراق مستوردا للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومنع تحوله الى بلد مصدر.



وقال الشمري في بيان له ، إن “عودة الحرائق لمزارع الحنطة والشعير في عدة مناطق بالبلاد تأتي بعد اعلان اللجنة والحكومة عن وصول العراق للاكتفاء الذاتي من الشعير بشكل خاص وسيبدا بالتصدير قريبا”.



واضاف الشمري ان “استمرارية الحرائق تعود بنا لما حدث خلال الفترة الماضية من اعمال اجرامية طالت حقولا ومزارع للحنطة والشعير والاسماك بعد الاعلان عن الاكتفاء الذاتي منها”.



ودعا رئيس اللجنة الحكومة واجهزتها الأمنية الى “الاسراع بالكشف عن المتورطين وتقديمهم للعدالة خاصة وان البلاد بحاجة ماسة لايرادات اضافية تمول ميزانية الدولة في ظل الانخفاض المستمر لاسعار النفط”.



وشدد الشمري على “ضرورة ان تعمل الحكومات المحلية مع اصحاب الاراضي والمزارع على الاسراع بتوريد منتجاتها الى الحكومة من اجل البدء بالتصدير والذي سيكون ضربة قاصمة لدعاة التخريب والاجرام بحق الشعب داخليا وخارجيا”.