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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 نيسان 2020 11:23 ص

الدفاع المدني : حريق هائل يلتهم 26 محلا في سوق البياع ببغداد

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، نشوب حريق كبير في سوق البياع، المحاذي لمرآب امانة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ، أن “حريقاً كبيراً، نشب فجر هذا اليوم في سوق البياع المحاذي لمرأب أمانة بغداد ومعارض السيارات داخل 26 محل مشيدة من مادة (السندويج بنل) سريعة الاشتعال غير النظامية”.

وأضافت أن “15 فرقة تابعة الى الدفاع المدني، تمكنت من تطويق النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران الى مرأب امانة بغداد الذي يحتوي على 40 عجلة ( كابسة نفايات) وكذلك قريب من معارض البياع الذي يحتوي على مئات العجلات المدنية”.

وبينت أن “مديرية الدفاع المدني، طلبت استدعاء خبير الادلة الجنائية لتحقيق بأسباب اندلاع الحريق داخل السوق التجاري المخصص لبيع الخضار والمواد الغذائية”.
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أخر تعديل: الثلاثاء، 28 نيسان 2020 11:56 ص
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