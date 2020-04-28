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الثلاثاء, 28 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 نيسان 2020 11:06 ص

محلل سياسي: حكومة الكاظمي في مهب الريح بسبب عدم وجود معالجات للأزمة الراهنة

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رأى المحلل السياسي علي الوائلي، الثلاثاء، ان حكومة المكلف مصطفى الكاظمي لن تدوم طويلا وقد تسقط على يد موظفي الدولة جراء الازمة المالية التي تعيشها البلاد، لافتا الى ان عدم وجود معالجات للوضع الراهن سيؤدي الى خروج الموظفين بتظاهرات مليونية تطيح بالحكومة.

وقال الوائلي في تصريح له ، ان “اللجوء الى استقطاع رواتب الموظفين او تقليص جزء من المخصصات سيقود الى حالة غضب كبيرة من قبل الموظفين وخاصة أصحاب الدرجات الدنيا”.

وأضاف ان “حكومة مصطفى الكاظمي وفي حال لم تتمكن من اخراج العراق من الازمة المالية فأنها ستسقط على يد الموظفين، حيث ستكون هناك مظاهرات مليونية لمعظم الموظفين وخاصة أصحاب العقود والأجور والذين حصلوا على التعيين ولم تصرف لهم رواتب”.

وبين ان “غضب الموظفين الذين يزيد عددهم على 3 ملايين موظف سيجعل عمر الحكومة قصير جدا، حيث ان اسقطاها هذه المرة لن يكون نتيجة مطالب سياسية او شعبية بل بسبب عدم إيجاد حلول للازمة المالية”.
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