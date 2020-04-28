ماذا قال نور صبري بعد اعتزاله ؟





علق الحارس الدولي السابق ، نور صبري، على قرار اعتزاله اللعب نهائياً.



وقال صبري عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" :" ايام وانا احاول ان اكتب شيئاً لكن تخونني الكلمات، فضلت ان اكتفي بما كتب وقيل وردة الفعل العظيمة من قبل المحبين".



واضاف :" شكراً لكم جميعاً ، اعلاما و جمهورا ولاعبين و مدربين ، واعذروني اذا اخطأت بحق احد ، واتمنى ان اكون قد قدمت شيئاً يبقى خالداً في تاريخ الكرة العراقية وذاكرة الجمهور".



تجدر الاشارة الى ان نوري صبري خاض 100 مباراة مع اسود الرافدين ومثل العديد من الاندية من بينها الزوراء والطلبة والنجف ونفط الوسط.