بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 28 نيسان 2020
آخر الأخبار
ماذا قال نور صبري بعد اعتزاله ؟ اوقاف السليمانية تعاقب عددا من ائمة المساجد لمخالفتهم اجراءات حظر التجوال تحالف الحلبوسي : نرفض تغيير المرشحين السنة للكابينة الوزارية ما هي كمية الماء المطلوب تناولها بين الإفطار والسحور؟ المرشدي : رئيس الوزراء المكلف سيعتذر في نهاية المطاف جعفر : كابينة الكاظمي مخيبة وصادمة وموقفه حرج جدا المكلف : اقبل الضغوط في هذه الحالة .. مرشح لوزارة في الحكومة المقبلة .. متهم بـ " التحرش بالنساء " ! الأمم المتحدة تضع خارطة طريق لتحسين الاقتصادات في مرحلة كورونا نائب : الصراع على المغانم سيسقط حكومة الكاظمي قبل نيلها الثقة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 28 نيسان 2020 10:38 ص

ماذا قال نور صبري بعد اعتزاله ؟

508629Image1
ماذا قال نور صبري بعد اعتزاله ؟


علق الحارس  الدولي السابق ، نور صبري، على قرار اعتزاله اللعب نهائياً.

وقال صبري عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" :" ايام وانا احاول ان اكتب شيئاً لكن تخونني الكلمات، فضلت ان اكتفي بما كتب وقيل وردة الفعل العظيمة من قبل المحبين".

واضاف :" شكراً لكم جميعاً ، اعلاما و جمهورا ولاعبين و مدربين ، واعذروني اذا اخطأت بحق احد ، واتمنى ان اكون قد قدمت شيئاً يبقى خالداً في تاريخ الكرة العراقية وذاكرة الجمهور".

تجدر الاشارة الى ان نوري صبري خاض 100 مباراة مع اسود الرافدين ومثل العديد من الاندية من بينها الزوراء والطلبة والنجف ونفط الوسط.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
000_1PW026-1

اوقاف السليمانية تعاقب عددا من ائمة المساجد لمخالفتهم اجراءات حظر التجوال 28 نيسان 2020 10:35 ص

whatsapp-image-2020-02-19-at-20-34-07

تحالف الحلبوسي : نرفض تغيير المرشحين السنة للكابينة الوزارية 28 نيسان 2020 10:32 ص

C4BC4169-11AC-4D4B-9044-590067E5492E-780x394

المرشدي : رئيس الوزراء المكلف سيعتذر في نهاية المطاف 28 نيسان 2020 10:29 ص

8d508f3a-a61b-4d16-8e4b-b9c40f2a2bb1

جعفر : كابينة الكاظمي مخيبة وصادمة وموقفه حرج جدا 28 نيسان 2020 10:26 ص

كاظمي-1

المكلف : اقبل الضغوط في هذه الحالة .. 28 نيسان 2020 10:24 ص

83042019_FRR444466YYYY

مرشح لوزارة في الحكومة المقبلة .. متهم بـ " التحرش بالنساء " ! 28 نيسان 2020 10:22 ص

1-10

نائب : الصراع على المغانم سيسقط حكومة الكاظمي قبل نيلها الثقة 28 نيسان 2020 10:19 ص

مختار الموسوي

الموسوي: المكون التركماني يرفض تسنم أي منصب وزاري مستحدث 28 نيسان 2020 09:35 ص

التعليقات