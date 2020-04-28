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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 28 نيسان 2020 10:32 ص

تحالف الحلبوسي : نرفض تغيير المرشحين السنة للكابينة الوزارية

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تحالف الحلبوسي : نرفض تغيير المرشحين السنة للكابينة الوزارية

اعلن تحالف القوى العراقية، بزعامة محمد الحلبوسي ، رفضه تغيير مرشحي المكون السني للكابينة الوزارية  ، فيما حذر من مشاكل ومعرقلات تمنع تمرير الحكومة الجديدة.

وقالت النائبة عن التحالف انتصار الجبوري في تصريح صحفي :" لغاية الآن لم يتخذ تحالف القوى العراقية، اي قرار بشأن تغيير مرشحي الحقائب الوزارية بسبب وجود اعتراضات عليهم من قبل القوى السياسية الشيعية".

واضافت الجبوري:"حتى اللحظة، نصر على مرشحينا الذين قدمناهم الى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ونرفض فرض اي ارادات علينا من قبل بعض الاطراف السياسية الاخرى"، مشددة  على انه "على الجميع احترام خيارات الشركاء، لمنع خلق اي مشاكل ومعرقلات تمنع تمرير الحكومة الجديدة".

واشارت الى  :" ان وضع شروط تعجيزية امام تشكيل الكابينة الوزارية سيدفع مصطفى الكاظمي للاعتذار عن التكليف"، موضحة :" ان القوى السياسية لم تمنح رئيس الوزراء المكلف حرية اختيار المرشحين للكابينة الوزارية، وطلبت منه تغيير المرشحين واستبدالهم بشخصيات اخرى ، على وفق ما تراه الكتل مناسبا لها".
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