بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 28 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 28 نيسان 2020 10:30 ص

ما هي كمية الماء المطلوب تناولها بين الإفطار والسحور؟

أكواب ماء

كشفت تقارير صحية، أنه لا ينصح بشرب الكثير من الماء على الإفطار في رمضان، فالأفضل تناول تمرات أو أية فواكه بديلة، ثم الشوربة.

لكن بعد تناول وجبة العشاء الرئيسية ينبغي أن يحصل الجسم على السوائل التي يحتاجها.

إليك كمية الماء المطلوب تناولها بين الإفطار والسحور:

سيحتاج جسمك لتراً ونصف اللتر من الماء أو السوائل الخالية من الكافيين خلال ساعات المساء، بداية من وجبة العشاء، وحتى ما قبل السحور.

خلال السحور وفي نهايته ينبغي أن تتناول نصف لتر تقريباً من الماء ليحتفظ الجسم بقدر صحي من الترطيب.

ويساعد شرب كوب من الحليب على تفادي الحموضة، والحصول على مزيد من السوائل والمغذيات.

الفاكهة والخضروات أفضل طريقة لضمان حصول الجسم على سوائل من خلال الأطعمة، ويعتبر الخيار مثلاً والطماطم وهما من العناصر الرئيسية في السلطة من أفضل الأمثلة لخضروات غنية بالماء.

من الأفضل إضافة شرائح من الفاكهة إلى الماء كمنكهات، أو تناول العصائر الطبيعية غير المحلاة بالسكر، ليحصل الجسم على المعان والفيتامينات من الفواكه، وهي ضرورية لتوازن السوائل.

لا ينبغي تناول الكثير من الحلوى السكرية الغنية بشربات السكر لأنها تزيد العطش.
احرص على ضبط كمية الكافيين التي تتناولها عند أدنى حد، لأنه مدرّ للبول ويزيد جفاف الجسم.

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