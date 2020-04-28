بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 28 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 28 نيسان 2020 10:29 ص

المرشدي : رئيس الوزراء المكلف سيعتذر في نهاية المطاف

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المرشدي : رئيس الوزراء المكلف سيعتذر في نهاية المطاف

اكد النائب عن تيار "الحكمـة" اسعد المرشـدي :" ان الكتل السياسية الداعمة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تراجعت عن دعمها في الساعات الاخيرة "، مرجحا اعتذار الكاظمي عن تشكيل الحكومة.

وقال المرشـدي في تصريح صحفي :" ان اغلب الكتل السياسية ، خصوصا الشيعية التي خولت مصطفى الكاظمي  اختيار وزرائه، تريد الان وزارات سيادية في الحكومة الجديدة ، وبالتالي هي انقلبت عليه وتراجعت عما اعلنته من دعم في الساعات الاولى للتكليف ".

واضاف:" ان بعض الجهات التي طالبت باستحقاقها الانتخابي وصلت الى مراحل كبيرة من  الخلافات بسبب المناصب والوزارات" ، متوقعا ان يقدم مصطفى الكاظمي اعتذاره عن التكليف في نهاية المطاف بسبب تعقيد المشهد السياسي..
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