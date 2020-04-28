المرشدي : رئيس الوزراء المكلف سيعتذر في نهاية المطاف



اكد النائب عن تيار "الحكمـة" اسعد المرشـدي :" ان الكتل السياسية الداعمة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تراجعت عن دعمها في الساعات الاخيرة "، مرجحا اعتذار الكاظمي عن تشكيل الحكومة.



وقال المرشـدي في تصريح صحفي :" ان اغلب الكتل السياسية ، خصوصا الشيعية التي خولت مصطفى الكاظمي اختيار وزرائه، تريد الان وزارات سيادية في الحكومة الجديدة ، وبالتالي هي انقلبت عليه وتراجعت عما اعلنته من دعم في الساعات الاولى للتكليف ".



واضاف:" ان بعض الجهات التي طالبت باستحقاقها الانتخابي وصلت الى مراحل كبيرة من الخلافات بسبب المناصب والوزارات" ، متوقعا ان يقدم مصطفى الكاظمي اعتذاره عن التكليف في نهاية المطاف بسبب تعقيد المشهد السياسي..

