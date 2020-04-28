مرشح لوزارة في الحكومة المقبلة .. متهم بـ " التحرش بالنساء " !





اعلن فلاح محمود القيسي المدير العام لتربية الكرخ الاولى ،المرشح لنيل منصب وزارة التربية في الحكومة العراقية المقبلة ، عن رفع دعوى قضائية ضد البرلمانية عالية نصيف لاتهامه بالتحرش بالنساء.



وقال القيسي في منشور له على فيسبوك :توجهنا الى محكمة تحقيق الكرخ لاقامة دعوى قضائية ضد تصريحات النائبة عالية نصيف والاتهامات الباطلة".



وابدت النائبة عالية نصيف استغرابها من ترشيح شخص ، قالت انه متحرش بالنساء، لمنصب وزير التربية.



وقالت في بيان " نشرنا بياناً بتاريخ ٢٠١٧/١/١٣، طالبنا فيه بردع أشخاص في وزارة التربية يساومون النساء على شرفهن، ومن بين المتحرشين شخص يشغل درجة خاصة ويستقوي بجهات سياسية، ومنذ ذلك الحين (أي منذ ثلاث سنوات) ولغاية اليوم ، لم يتم اتخاذ اجراء لوضع حد لسلوكياته المنحطة واستهتاره ومحاولاته الرخيصة للاعتداء على اعراض الناس ".



وأضافت نصيف " ان المعتدي في العراق يبقى يتمتع بمنصبه ويستقوي بالأحزاب ويتمادى في سلوكه المنحرف، وليس ذلك فقط، بل يتم ترشيحه ليشغل منصب وزير التربية"، واصفة اياه بانه :" ليس فاسداً فقط بل فاقد للتربية ".