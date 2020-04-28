بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 28 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 28 نيسان 2020 10:21 ص

الأمم المتحدة تضع خارطة طريق لتحسين الاقتصادات في مرحلة كورونا

الامم المتحدة

دعت الأمم المتحدة، الحكومات إلى التحرك لرسم خارطة اقتصاد ما بعد جائحة كورونا، مؤكدة صعوبة العودة إلى "الوضع الطبيعي السابق.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان صادر عنها، أنها "وضعت خارطة طريق لتحسين الاقتصادات وإنقاذ الوظائف في مرحلة كورونا".

وذكر البيان أن "كورونا سبب ركودا اقتصاديا تاريخيا مع تسجيل أعلى مستويات من البطالة، وخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة ضربت بشدة البلدان الأكثر فقرا".

وأضاف: "تحتاج المجتمعات والاقتصادات إلى مسار أفضل وأكثر استدامة... يختلف عن الوضع الطبيعي السابق".

وحتى أمس، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و43 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 210 آلاف، فيما تعافى أكثر من 915 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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