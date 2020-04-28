نائب : الصراع على المغانم سيسقط حكومة الكاظمي قبل نيلها الثقة



كشف النائب عن تيار "الحكمة" سالم الطفيلي، الاثنين، عن تفاصيل اجتماع القوى الشيعية مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مبينا:" ان المصالح الحزبية ستؤدي الى اسقاط حكومة الكاظمي قبل نيلها الثقة النيابية ".



وقال الطفيلي في تصريح صحفي :" ان اجتماع القوى السياسية الشيعية الاخير مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي انتهى برفض بعض المرشحين للوزارات السيادية ".



واضاف:" ان الكاظمي وعد باعادة النظر بالاعتراضات وتقديم اسماء بديلة خلال الايام المقبلة مع مراعاة المواعيد الدستورية "، مبينا :" ان الصراع على المغانم السياسية والفئوية والحزبية سيسقط حكومة الكاظمي قبل نيلها الثقة النيابية".