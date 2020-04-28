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الثلاثاء, 28 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 28 نيسان 2020 09:50 ص

المجلس الأعلى للإعلام في مصر يرصد مخالفات جسيمة في برنامج رامز

رامز

أكد رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام في مصر، جمال شوقي، أن اللجنة تناقش مخالفات البرامج والإعلانات وتقارير لجان الرصد حول أداء الشاشات في شهر رمضان، وما إذا شابتها مخالفات.

وأضاف شوقي في تصريح صحفي، أن اللجنة تناقش تقارير الرصد حول المخالفات الجسيمة التي شابت برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال، كما تستعرض عددا من الشكاوى الخاصة بالأداء الإعلامي في تغطية فيروس كورونا.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد شدد على ضرورة الالتزام بمعايير الأعمال الدرامية والإعلانات التي وبينها الالتزام بالكود الأخلاقي والمعايير المهنية والآداب العامة واحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع، وتقديم أعمال تحتوي على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة، وترتقي بالذوق العام، وتظهر مواطن الجمال في المجتمع والتزام الشاشات بالمعايير المهنية والأخلاقية، فيما يعرض عليها من أعمال سواء مسلسلات أو إعلانات وعدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفاحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي، بدعوى أن هذا هو الواقع.

كما سبق للمجلس أن دعا إلى عدم إقحام الشتائم والسباب والمشاهد الفجة في الأعمال الدرامية حيث أن ذلك يخرج عن سياسة البناء الدرامي، ويسيء للواقع المصري والمصريين، خاصة وأن الدراما المصرية يشهدها العالم العربي والعالم كله وعدم استخدام تعبيرات وألفاظ تحمل للمشاهد والمتلقى إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار، ولا تخدمه بأي شكل من الأشكال والتأكيد على الصورة الإيجابية للمرأة، والبعد عن الأعمال التي تشوه صورتها عمدا، وتحمل الإثارة الجنسية، سواء قولا أو تجسيدا.

كما تضمنت المعايير تجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين لتجربة التعاطي.

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