العقابي: السلطة في العراق ليس بيد رئيس الوزراء

أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، أن السلطة في العراق ليس بيد رئيس الوزراء وفق ما يفهمه كثيرون خطأ بل بيد مجلس الوزراء الذي يملك القرار.

وقال العقابي في تصريح متلفز، إن "ما حصل بعد التوافق على رئيس لوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من اختلاف بوجهات النظر بشأن الكابينة الوزارية شيء طبيعي بالعراق، والكتل الشيعية تمثل الاغلبية وهي مسؤولة عن الدولة وعليها تحمل المسؤولية".



ولفت إلى أن "تغريدة الكاظمي الاخيرة ليست مؤشراً على انه سيتجه للاعتذار، امامه 11 يوماً اضافية، وتكليف الكاظمي حظي بتأييد كبير والدليل الحاضرون في قصر السلام بيوم تكليفه وحظوظه اقوى ممن سبقوه"، مبينا "اننا تعودنا في العراق على حسم الامور في الوقت بدل الضائع".



وبين النائب عن النهج الوطني، أن "العبرة الآن بجلب حكومة قوية وليس بتشكيل حكومة بذاتها"، موضحا، أن "الكاظمي لم يستثمر الزخم الذي لقيه بداية تكليفه".



وتابع أن "وزراء يأتون للمناصب ولا يعون شيئا عن إدارة الدولة"، مؤكدا أن "السلطة في العراق ليست بيد رئيس الوزراء وفق ما يفهمه كثيرون خطأ بل بيد مجلس الوزراء الذي يملك القرار".



وحول تشكيل الحكومة والغياب الطوعي الذي اعلنه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لفت الى أن "هناك خطأ سياسيا كبيرا يرتكب، ويجب ان تشكل الحكومة في مطلع العام الجاري"، موضحا أن "الغياب الطوعي لعبد المهدي لا قيمة قانونية له".



وبشأن التفاوض مع الكرد، أشار العقابي إلى أن "تفاوض الكاظمي مع الكرد قبل تشكيل الحكومة لا جدوى منه ويستهلك الوقت"، مبينا أنه "تفاوض معهم في ملفات عديدة وليس بشأن الكابينة الوزارية فقط".