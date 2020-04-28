العراق يسجل 27 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 27 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكر بيان للوزارة، أن مختبراتها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 27 إصابة في محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية والمثنى وأربيل.



وأضاف البيان، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في محافظة النجف، وتسجيل 23 حالة شفاء، مشيرة إلى فحص 2311 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق.



وأشار البيان إلى أن مجموع الإصابات بلغ 1847، والوفيات 88 حالة، بينما وصلت حالات الشفاء إلى 1286.