تقرير| لبنان على فوهة بركان ودعوات للتصدي لميليشيا حزب الله

فيما يعد تطورًا متسارعا في الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها لبنان، تسارعت الدعوات من جانب الكثير من السياسيين في لبنان، لتشكيل جبهة معارضة لميليشيا حزب الله والتصدي لتدخلاتها السافرة في أمور البلاد، وقال مراقبون إن نصر الله يسارع الخطى لادخال لبنان في حرب أهلية تربك المنطقة برمتها.

وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن الوضع في لبنان معقد وخطير، مضيفاً أنه يجب تشكيل جبهة معارضة لحزب الله. وقال لم تحقق حكومة حسان دياب أي شيء للبنان، ولن نشارك بأي حكومة يسيطر عليها حزب الله". كما أضاف "نتواصل مع تيار المستقبل والاشتراكي لبناء تفاهم مشترك، هذا وأكد جعجع أنه غير نادم على وصول ميشيال عون إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية، وأوضح أن حزب الله يشكل مشكلة أكبر من الرئيس.

وحول المظاهرات على الأرض، أكد أنه يتلاقى مع الشارع اللبناني في المطالب. وقال إن أساس لبنان قوي والمشكلة هي في إدارة الدولة، ويجب تغيير المنظومة الحاكمة في البلاد. وأكد أن مصير اللبنانيين بيدهم والحسم في الانتخابات. هذا واندلعت احتجاجات متفرقة مناهضة للحكومة اللبنانية في عدة مناطق لبنانية، حيث عمد محتجون لبنانيون، إلى قطع الطريق على أوتوستراد زوق مصبح في قضاء كسروان، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الجياع". وجرت محاولات لقطع الطريق من قبل المتظاهرين، إلا أن القوى الأمنية منعتهم من ذلك. ورشق المتظاهرون القوى الأمنية بعبوات المياه، وحصل تدافع وتراشق كلامي بين الجانبين.

ودعت قيادة الجيش المواطنين والمتظاهرين السلميين إلى المسارعة في الخروج من الشوارع واخلاء الساحات، محذرة أنها لن تتهاون مع أي مخلٍ بالأمن والاستقرار وكل من تسوّل له نفسه التعرض للسلم الأهلي.

ويشدد مراقبون، أن لبنان على خطى الانهيار بسبب ميليشيا حزب الله وان هذه المرة ستكون أسوأ من سنوات الحرب الأهلية السابقة، بسبب الإفلاس المالي للبلاد.

أ.ي