تقرير| الغارات الإسرائيلية الجديدة في محيط دمشق.. أكبر إذلال عسكري تتعرض له إيران دون القدرة على الرد

الغارة الإسرائيلية الأخيرة على قوات ايران هى الرابعة خلال ثلاثة اسابيع



جاءت الغارات الإسرائيلية الأخيرة في محيط دمشق، وللمرة الرابعة على التوالي خلال ثلاثة أسابيع فقط، لتكشف عجزا إيرانيا هائلا على التصدي للمقاتلات الاسرائيلية بأي شكل من الأشكال أو القدرة على الوقوف أمامها، ولتؤكد كذلك ان مختلف الأهداف الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مكشوفة تمامًا أمام قادة تل أبيب.

وكما يقول مراقبون، إنه لو أرادت تل أبيب ضرب أهداف حيوية واستراتيجية بطهران ذاتها لفعلت على الفور، وما كلفها ذلك شىء، أو منعها شىء، فسماء إيران مستباحة أمام الطيران الإسرائيلي، لأن إيران ببساطة متخلفة جدا في المعارك الجوية، وطيران الملالي رغم "البروبجندا" الهائلة انتهى عمره الافتراضي، ولم يطرأ أي تغيير حقيقي على القوة الجوية الإيرانية منذ أكثر من 25 عاما. وكشفت قناة إسرائيلية، إن الغارة الاسرائيلية في محيط العاصمة السورية دمشق، استهدفت أسلحة متطورة نقلتها إيران إلى النظام السوري مؤخراً. وأوضحت قناة "كان" الرسمية، أن تصاعد وتيرة الغارات في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة يشير إلى "إسراع إيران في تنفيذ مخططاتها العسكرية هناك".

وأشارت إلى أن الغارة التي شهدتها دمشق، هي رابع غارة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث استهدفت 3 منها مواقع للإيرانيين، فيما استهدفت واحدة مواقع تابعة لميليشيا "حزب الله" اللبناني. وأضافت، القناة الإسرائيلية أن إطلاق إيران قمرا صناعيا عسكريا الأسبوع الماضي واستمرارها في مشروع لزيادة دقة الصواريخ يأتي رغم الأزمة الصحية التي سببها كورونا والاقتصادية التي تعاني منها"، لافتة إلى أنه من هذا المنطلق تسرع إسرائيل من وتيرة هجماتها في سوريا.

وتتعرض مناطق سيطرة النظام السوري، البعثي، منذ سنوات لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها وبالخصوص ميليشيا حزب الله.

ويرى مراقبون، أن أكبر إذلال عسكري تتعرض له ايران هو في سوريا، حيث تتعرض لهجمات إسرائيلية ساحقة ولا تقدر حتى أن تنبس بكلمة واحدة تجاهها.

أ.ي