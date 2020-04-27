الكاظمي يبدأ مفاوضات جديدة مع المكونات السنية والكردية.. التي ترفض المساس بمرشحيها للحكومة

كشف النائب عن كتلة الفتح البرلمانية، مختار الموسوي، عن مرحلة جديدة من المفاوضات، سيجريها المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي، مع المكونات السنية والكردية.

وقال الموسوي، في تصريح صحفي، إن المكلف سيبدأ مفاوضات جديدة مع المكونات السنية والكردية لتدارك أزمة تحفظ القوى الشيعية على بعض المرشحين في الكابينة الوزارية.

وأضاف، أن "القوى الشيعية رهنت تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي بحصوله على تفويض من القوى السنية والكردية لاختيار ممثليهم في الكابينة الحكومية".

وأوضح الموسوي، أن "الكتل الشيعية خولت الكاظمي حرية اختيار مرشحيها للقائمة الوزارية على العكس من القوى السنية والكردية التي عينت مرشحيها للكابينة الوزارية".

وأشار إلى أنه "في حال رفضت القوى السنية والكردية منح الكاظمي تخويلا لاختيار طاقمه الوزاري ستقوم القوى الشيعية بتقديم مرشحيها إلى الحكومة الجديدة وتسحب تخويلها له"، مبينا أن "الاتفاق السياسي حدد حصة البيت الشيعي بـ12 وزارة، والمكون السني 6 وزارت، والكرد 3 وزارات، والأقليات وزارة واحدة".

وتابع الموسوي، أن "الكتل الشيعية تنتظر مفاوضات الكاظمي مع القوى السنية والكردية وما ستؤول إليها من اتفاقات وعلى اساسها تحدد الموقف النهائي بترشيح شخصيات جديدة او اعتماد الاسماء المطروحة من قبل الكاظمي".

بينما أعلن تحالف القوى العراقية، بزعامة محمد الحلبوسي، رفضه تغيير مرشحي المكون السني للكابينة الوزارية لحكومة مصطفى الكاظمي، فيما حذر من مشاكل ومعرقلات لمنع تمرير الحكومة الجديدة.

وقالت النائب عن التحالف انتصار الجبوري، إنه "لغاية الآن تحالف القوى العراقية، لم يتخذ أي قرار بشأن تغيير مرشحي للحقائب الوزارية بسبب وجود اعتراضات عليهم من قبل القوى السياسية الشيعية".

وبينت الجبوري "حتى اللحظة، نصر على مرشحينا، الذين قدمناهم الى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ونرفض اي فرض ارادات علينا من قبل بعض الاطراف السياسية الاخرى"، مشددة انه "على جميع احترام خيارات الشركاء، فاحترام الخيارات في هذا الوقت ضروري جداً، لمنع خلق اي مشاكل ومعرقلات لمنع تمرير الحكومة الجديدة".

وأشارت إلى ان "وضع شروط تعجيزية أمام تشكيل الكابينة الوزارية سيدفع مصطفى الكاظمي للاعتذار عن التكليف"، موضحة أن "القوى السياسية لم تعطِ الحرية لرئيس الوزراء المكلف باختيار المرشحين للكابينة الوزارية، وطلبت منه تغيير المرشحين واستبدالهم بشخصيات أخرى وفق ما ترى الكتل مناسبا لها".

ولفتت الجبوري، إلى أنه "لم يبقَ إمام الكاظمي سواء أيام وتنتهي المدة الدستورية التي منحت له الاختيار الكابينة الوزارية وتقديمها إلى مجلس النواب وتشكيل الحكومة".