بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 27 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 27 نيسان 2020 01:36 م

تصديق اقوال اربعة منتسبين للشرطة متهمين بقضية تسليب في ميسسان

محكمة

صدقت محكمة تحقيق العمارة التابعة لرئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية اقوال ‏اربعة منتسبين لمديرية شرطة محافظة ميسان بتهمة التسليب.

وقال  بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى   ان المنتسبين قاموا بنصب نقطة تفتيش  وهمية في الطريق ‏المؤدي الى محافظة البصرة ، وقاموا بسلب  مبلغ قدره (مليار وستمائة وخمسون مليون) دينار ‏ من اشخاص قادمين من محافظة البصرة، حيث يعود المبلغ الى شركة صينية. ، مشيرا الى ان المتهمين اعترفوا ‏أمام قاضي محكمة تحقيق العمارة بقيامهم بتسليب المبلغ مع مجموعة أخرى من ‏المتهمين ، صدرت بحقهم أوامر قبض ، مستخدمين بجريمتهم سيارة حكومية".‏

ف.ا
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