تصديق اقوال اربعة منتسبين للشرطة متهمين بقضية تسليب في ميسسان



صدقت محكمة تحقيق العمارة التابعة لرئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية اقوال ‏اربعة منتسبين لمديرية شرطة محافظة ميسان بتهمة التسليب.



وقال بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان المنتسبين قاموا بنصب نقطة تفتيش وهمية في الطريق ‏المؤدي الى محافظة البصرة ، وقاموا بسلب مبلغ قدره (مليار وستمائة وخمسون مليون) دينار ‏ من اشخاص قادمين من محافظة البصرة، حيث يعود المبلغ الى شركة صينية. ، مشيرا الى ان المتهمين اعترفوا ‏أمام قاضي محكمة تحقيق العمارة بقيامهم بتسليب المبلغ مع مجموعة أخرى من ‏المتهمين ، صدرت بحقهم أوامر قبض ، مستخدمين بجريمتهم سيارة حكومية".‏



ف.ا