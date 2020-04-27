تصديق اقوال اربعة منتسبين للشرطة متهمين بقضية تسليب في ميسسان

صدقت محكمة تحقيق العمارة التابعة لرئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية اقوال اربعة منتسبين لمديرية شرطة محافظة ميسان بتهمة التسليب.
وقال بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان المنتسبين قاموا بنصب نقطة تفتيش وهمية في الطريق المؤدي الى محافظة البصرة ، وقاموا بسلب مبلغ قدره (مليار وستمائة وخمسون مليون) دينار من اشخاص قادمين من محافظة البصرة، حيث يعود المبلغ الى شركة صينية. ، مشيرا الى ان المتهمين اعترفوا أمام قاضي محكمة تحقيق العمارة بقيامهم بتسليب المبلغ مع مجموعة أخرى من المتهمين ، صدرت بحقهم أوامر قبض ، مستخدمين بجريمتهم سيارة حكومية".
ف.ا