نائبة عن ديالى تحذر من تكرار حرائق الحنطة





دعت النائب عن محافظة ديالى ناهدة الدايني ، الى استنفار أمني مبكر لتفادي حرائق الحنطة داخل محافظة ديالى، مؤكدة أن المتهمين بافتعال الحرائق السابقة لم يتم اعتقالهم بعد.



وقالت الدايني إن (حرائق الحنطة في الموسم الماضي التهمت آلاف الدونمات في ديالى، و70 % منها كانت في المناطق المحررة ) ، مشيرة إلى أن ( عدداً ليس قليلاً من المزارعين تكبدوا خسائر فادحة وفقدوا مصادر رزقهم لعام كامل).



وأضافت الدايني ، أن (التحقيقات في حرائق الحنطة لم تعرف تفاصيل أغلبها، ولم يُعتقل المتورطون بها، خاصة وأن المساحات التي التهمتها النيران كانت كبيرة جداً ) ، داعية إلى (إطلاق حالة استنفار مبكر لتفادي موسم آخر للحرائق، خاصة في تعدد عناوين الأعداء للمزارعين وتحديداً في المناطق المحررة) .



واشارت الدايني إلى أن (موسم الحصاد سينطلق بعد أسبوعين في ديالى، ما يستدعي اتخاذ خطوات مبكرة، خاصة وأن هناك قلقاً ينتاب أغلب المناطق المحررة بالوقت الراهن، خوفاً على مصادر رزقهم خاصة مع وجود نشاط لخلايا نائمة متطرفة).



ف.ا