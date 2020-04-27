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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 27 نيسان 2020 01:30 م

القدو: قرار ايقاف مستحقات كردستان خطوة ضرورية رغم انه جاء متأخرا

نائب-عن-نينوى-حنين-القدو


اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو، ، قرار الحكومة الاتحادية بالايعاز الى وزارة المالية لايقاف مستحقات اقليم كردستان "خطوة ضرورية ومهمة رغم انها جاءت متأخرة"، مشيرا الى أن الاقليم لم يلتزم بتسديد ماعليه من اموال من تصدير النفط، وحكومته "تمادت" طيلة الفترة السابقة.

وقال القدو في تصريح صحفي، إن "اقليم كردستان لم يلتزم طيلة الفترة السابقة بتسليم ما نصت عليه المادة العاشرة من موازنة عام 2017 وما تلاها والمقررة بـ 250 الف برميل نفط يوميا، مقابل تسديد الحكومة مستحقات الاقليم ورواتب موظفيها"، مبينا ان "تحرك الحكومة الاتحادية وبعد مرور 14 شهرا من عدم التزام الاقليم خطوة متأخرة جدا، من خلال الايعاز بايقاف ارسال الاموال للاقليم ونعتبرها ضرورية ومهمة لحماية مستحقات الشعب العراقي.

واضاف القدو، ان "الاقليم يصدر يومياً بحسب ماهو معلن 460 الف برميل نفط، لكن بالحقيقة هناك عمليات استخراج وانتاج للنفط من كركوك وبعشيقة والخازر وهي خارج هذه الحسابات ويتم تصديرها دون ان نجد من يتكلم عنها وهي تعتبر سرقة واضحة لثروات العراق في نينوى"، مشددا على ان "تمادي حكومة الاقليم طيلة الفترة السابقة كان نتيجة لضعف الحكومة الاتحادية وعدم قدرتها على فرض هيبة الدولة، اضافة الى العلاقات والمجاملات والتنازلات والتغطية على خروقات حكومة الاقليم على حساب مصالح الشعب العراقي.

ف.ا
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