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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 27 نيسان 2020 01:24 م

نائب عن البناء يرجح تمرير الحكومة الجديدة قبل انتهاء المدة الدستورية للوزارات المتفق عليها فقط

قصي عباس الشبكي

رجح   النائب عن   تحالف البناء قصي الشبكي  تمرير الحكومة الجديدة قبل انتهاء المدة الدستورية في البرلمان للوزارات المتفق عليها فقط.رجح   النائب عن   تحالف البناء قصي الشبكي  تمرير الحكومة الجديدة قبل انتهاء المدة الدستورية في البرلمان للوزارات المتفق عليها فقط.

وقال الشبكي”: ان الكاظمي كان المكلف الاكثر تاييدا ومقبولية لدى الكتل السياسية بدليل الحضور الواسع لزعماء القوى السياسية لحفل تكليفه، الا ان حجم التاييد قد تراجع مع مرور الوقت وخصوصا مع البدء بتشكيل الحكومة وحصل نوع من التصدع والاعتراض على الالية المتبعة في اختيار الوزراء.

واضاف، انه مع بدء المشاورات لتشكيل الكابينة الوزارية حدثت الصراعات على الحقائب الوزارية، وكل جهة تطالب بحصتها من الحكومة المقبلة، لافتا الى ان الاتفاق السابق كان اعطاء رئيس الوزراء المكلف باختيار كابينته الوزارية بكل حرية الا ان هذا الامر اختلف مع مرور الوقت وبدات بعض الكتل تطالب علنا بحصصها من الحكومة.

واشار الى ان الكتل الكردية والسنية تطالب بالعلن بفرض اسماء مرشحة لحصصها الوزارية فهي تعتقد هذا حق دستوري لكون لديها تمثيل نيابي، الامر الذي جعل بعض الاطراف الشيعية تعترض على هذا الامر وطالبت الكاظمي بعدم التعامل مع كتلة معينة على حساب كتل اخرى.

واوضح، ان الكاظمي امهل الكتل السياسية بعض الوقت لغرض استبدال بعض مرشحي الكابينة الوزارية لكون هناك اعتراضات كبيرة على بعض اسماء الكابينة الوزارية ، مرجحا بتمرير حكومة الكاظمي قبل انتهاء المدة الدستورية بايام قليلة وربما يتم تقديم كابينة وزارية ليست كاملة منقوصة لعدد من الوزراء غير المتفقين عليهم.

واكد ان اغلب الكتل السياسية وصلت لقناعة بان لابد من تمرير حكومة الكاظمي نظرا لما يمر به البلد من ازمات حقيقية ففي حال عدم تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف ستكون العواقب وخيمة.

ف.ا
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