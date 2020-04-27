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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 27 نيسان 2020 01:21 م

وزارة الزراعة تدعو الى حماية المنتج الزراعي المحلي الذي بات في خطر

خضار

دعت وزارة الزراعة الاجهزة الامنية وبمختلف تشكيلاتها الى اخذ دورها الوطني من اجل حماية المنتج الزراعي المحلي الذي بات في خطر  بعد سياسة الاغراق  بالمحاصيل الزراعية ومنتجات الدواجن من بيض المائدة والدجاج  المستوردة والداخلة عبر  المنافذ الحدودية ومنها  الشمالية ضمن حدود اقليم كردستان.

 وقال الناطق الرسمي لوزارة الزراعة حميد النايف في بيان أن هيأة المنافذ الحدودية أعلنت  بأن جميع المنافذ الحدودية  مغلقة ولا يوجد قرار بفتحها حاليا ، متسائلاً كيف تدخل مئات الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية يومياً والممنوعة من الاستيراد حسب الروزنامة الزراعية ، موضحأ بان الوزارة  تعد  سياسة الأغراق الممنهجة التي تمارس  من قبل جهات متنفذة بأنها  تهدد حماية المنتوج الوطني  وتشكل استهدافاً واضحاً لجهود الوزارة  و شريحة الفلاحين والمزارعين ومنتجي الدواجن  المستمر بالوصول الى الاكتفاء الذاتي التام في جميع المنتجات الزراعية.

 واوضح ان الوزارة  وفرت ٢٥ مادة زراعية نباتية وحيوانية منذ العام الماضي ومازالت وفرتها مستمرة ، كما ان الوزارة  منعت استيراد بيض المائدة والدجاج  في الشهر الخامس من العام الماضي  من اجل حماية المنتج المحلي،  مشيراً الى ان انتاج  بيض المائدة  في  وقتها  كان  يشكل ١٠%  ولكن بعد منع الاستيراد ودعم منتجي الدواجن بالاعلاف واللقاحات البيطرية  وصل الانتاج الان الى ٩٠%  مع استمرار  تأهيل مشاربع جديدة تثمر نتائجها في قادم الايام  بغية  الوصول الى الاكتفاء الذاتي التام اذا ما أستمرت سياسة المنع وحماية المنتج المحلي.

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