سائرون تتهم كتلا سياسية بترشيح شخصيات غير مقبولة لعرقلة تمرير حكومة الكاظمي

اتهم النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، بعض الكتل السياسية بتعمدها بترشيح شخصيات غير مقبولة للكابينة الوزارية الجديدة في سبيل عرقلة تمريرها والابقاء على حكومة عادل عبد المهدي لفترة اطول.

وقال العكيلي”: ان الكتل السياسية اتفقت منذ البداية على اعطاء رئيس الوزراء المكلف حرية الاختيار لكابينته الوزارية، الا ان تفاجأنا بان هناك اغلب الكتل بدات تطالب وتصر على انها تختار اسماء الكابينة الوزارية.



واضاف: ان الكاظمي اختار جزءا قليلا من الكابينة الوزارية والجزء الكبير المتبقي الكتل السياسية هي من رشحتها، مشيرا الى ان هناك كتلا سياسية تحاول عرقلة تمرير حكومة الكاظمي عبر ترشيح شخصيات غير مقبولة لا في الاوساط السياسية ولا حتى الشعبية من اجل الابقاء على حكومة عادل عبد المهدي لكونها مستفيدة منها.



ولفت الى ان تحالف سائرون مازال بموقف ثابت بشان اختيار كابينة وزارية مستقلة، مؤكدا ان حصص التحالف من الحقائب الوزارية ستكون لشخصيات مستقلة تماما.



وتابع: ان الجميع ادرك خطورة المرحلة الراهنة واتفق على ضرورة التصويت لكابينة الكاظمي من اجل المضي قدما لتجاوز الازمة الراهنة.

ف.ا