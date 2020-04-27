وزير الصحة يطالب بتقليل عودة الطائرات من الدول قوية الاصابة بفيروس كورونا

طالب وزير الصحة جعفر علاوي مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بتقليل عودة الطائرات من الدول قوية الاصابة بفيروس كورونا.



واشار وزير الصحة في تصريح صحفي:" الى تدخلات كبيرة ضد إرادة الوزارة، موضحا ان امكانية الوزارة ضعيفة ولا نمتلك اماكن كبيرة للحجر واعداد العراقيين العائدين يفوق امكانية الوزارة".



وقال:" اننا نخشى نقل الفايروس القوي من اوربا عن طريق عودة العراقيين من هناك ، مبينا ان الفيروس في اوربا اقوى مما موجود في العراق ونخشى ان يصل الينا من خلال العراقيين العائدين، لافتا في الوقت نفسه إلى ان اغلب العائدين هم ليسوا بحاجة للعودة ".