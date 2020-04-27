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الإثنين, 27 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 27 نيسان 2020 01:03 م

وزير الصحة يطالب بتقليل عودة الطائرات من الدول قوية الاصابة بفيروس كورونا

جعفر علاوي

طالب وزير الصحة جعفر علاوي مجلس الوزراء ووزارة الخارجية  بتقليل عودة الطائرات من الدول قوية الاصابة بفيروس كورونا.

 واشار  وزير الصحة في تصريح صحفي:"  الى  تدخلات كبيرة ضد إرادة الوزارة،  موضحا  ان امكانية الوزارة ضعيفة ولا نمتلك اماكن كبيرة للحجر واعداد العراقيين العائدين يفوق امكانية الوزارة".

وقال:" اننا  نخشى نقل الفايروس القوي من اوربا عن طريق عودة العراقيين من هناك ، مبينا ان الفيروس في اوربا اقوى مما موجود في العراق ونخشى ان يصل الينا من خلال العراقيين العائدين، لافتا في الوقت نفسه إلى ان اغلب العائدين هم ليسوا بحاجة للعودة ".

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