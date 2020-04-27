عضو بخلية الأزمة مواجهة كورونا : إعادة حظر التجوال الشامل سيقضي على الفيروس بعد 3 اسابيع





أكد عضو خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا، عباس الحسني ان إعادة حظر التجوال الشامل سيقضي على الفيروس بعد 3 اسابيع .



وقال الحسيني في تصريح صحفي:" ان العراق لايزال في دائرة الخطر الوبائي، واي تهاون وتراخي مع الفيروس سيصيب اعدادا كبيرة من المجتمع العراقي".



وأضاف:" ان رفع حظر التجوال الكلي وعدم التزام المواطنين بضوابط الحظر الجزئي وارتدائهم الكمامات والقفازات تسبب بازدياد اعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد".



وأشار الى:" إعادة حظر التجوال الشامل ومنع الحركة بين المحافظات عبر تعزيز السيطرات الأمنية سيقضي على الفيروس بعد 3 اسابيع رسميا".