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الإثنين, 27 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 27 نيسان 2020 12:57 م

عضو بخلية الأزمة مواجهة كورونا : إعادة حظر التجوال الشامل سيقضي على الفيروس بعد 3 اسابيع

حظر التجوال في العراق



أكد  عضو خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا، عباس الحسني  ان إعادة حظر التجوال الشامل سيقضي على الفيروس بعد 3 اسابيع .

وقال الحسيني في تصريح صحفي:" ان العراق  لايزال في دائرة الخطر الوبائي، واي تهاون وتراخي مع الفيروس سيصيب اعدادا كبيرة من المجتمع العراقي".

وأضاف:" ان رفع حظر التجوال الكلي وعدم التزام المواطنين بضوابط الحظر الجزئي وارتدائهم الكمامات والقفازات تسبب بازدياد اعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد".

وأشار الى:" إعادة حظر التجوال الشامل ومنع الحركة بين المحافظات عبر تعزيز السيطرات الأمنية سيقضي على الفيروس بعد 3 اسابيع رسميا".

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