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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 27 نيسان 2020 12:49 م

النزاهة تعلن تفاصيل ضبط مدير عام تربية نينوى وكالة

هيئة-نزاهة


اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها في مديرية تربية محافظة نينوى، مشيرة إلى ضبط كلٍّ من المدير العام للمديرية وكالة، ومديري القسم القانوني والحسابات فيها.

واوضح بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة "ان فريقا من مديرية تحقيق نينوى انتقل إلى مديرية تربية المحافظة، وتمكن من ضبط المدير العام لتربية نينوى وكالة، فضلاً عن متهمين اخرين في المديرية هما مديرا القسم القانوني وقسم الحسابات؛ وذلك لقيامهم بمخالفة قرار رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي الخاص بتوطين رواتب جميع موظفي دوائر الدولة، من خلال الاستمرار بتوزيع الرواتب يدوياً عبر التعاقد مع مصرف أهلي، واستقطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين.

وتابعت الدائرة :" ان  قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قرر  إجراء التحقيق وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقيِّ، وتوقيف المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيق".

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