قانوني يؤكد: فشل الكاظمي في نيل الثقة يلزم رئيس الجمهورية بحل البرلمان



اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان فشل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في نيل الثقة النيابية يجبر رئيس الجمهورية برهم صالح على تسنم رئاسة الحكومة ومن ثم حل مجلس النواب.



وقال التميمي ان “المادة 76 من الدستور اتاحت لرئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الاكبر لرئاسة الحكومة في المرة الاولى ومن ثم تكليف شخصية اخرى في حال استقالة الحكومة او اقالتها وفي الحالة الثالثة يتم استنفاذ جميع فقرات مادة التكليف”.



واضاف ان “فشل تكليف مصطفى الكاظمي يجبر رئيس الجمهورية على تولي رئاسة الحكومة بنفسه بسبب خلو المنصب بحسب المادة 81 من الدستور”.



وأشار التميمي إلى ان “تولي صالح رئاسة الحكومة سيمنحه صلاحيات الدعوات لحل مجلس النواب وهو امر ملزم في حال عدم التوافق على مرشح مكلف الوقت الضائع”.