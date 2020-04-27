عبدالمهدي : العراق واجه وباء كورونا بشجاعة ونجاح بشهادة المنظمات الدولية

اكد رئيس الوزراء النتهية ولايته عادل عبد المهدي ان العراق واجه وباء كورونا بشجاعة ونجاح بشهادة المنظمات الدولية.





وقال خلال ترؤسه اجتماعا للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات : كنا من اوائل الدول التي اتخذت اجراءات وقائية واغلقنا الحدود بوقت مبكر وطبقنا حظر التجوال قبل ان تعلن منظمة الصحة العالمية تحول الفايروس الى وباء عالمي ، وكذلك حرصنا على نقل العراقيين العالقين في الخارج ونحن نستقبلهم يوميا ولايمكن ان نترك أي مواطن عراقي اونتخلى عن مسؤوليتنا رغم كل الصعوبات التي تواجهنا في هذا الملف،.



ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعاون بين المحافظين والجهات التنفيذية بشكل واسع وتفهم كون ملف مواجهة كورونا وطنيا وليس محليا وهو عالمي ايضا، وإن التفرد بالاجراءات لايعبر عن موقف صحيح ، واصفا مواقف المحافظين وخلايا الأزمة بالشجاعة والكبيرة التي تستحق الدعم، اضافة الى مايقومون به وفق توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ولجنة الأمر الديواني ٥٥ .



وعن الوضع الإقتصادي قال رئيس مجلس الوزراء : على الرغم من الاعتماد على النفط وانهيار أسعاره الا ان المواد الغذائية متوفرة والموسم الزراعي هو أحد المفاخر والمكاسب المتحققة ومعدلات الانتاج افضل من العام الماضي، ولولا هذا التقدم لواجهنا اوضاعا اكثر صعوبة ، ونحن نصارح شعبنا عن التأثيرات الاقتصادية وعلينا وضع الحلول ، وكيف ان هذه الصعوبات تحصل مع استمرار التصدي لعصابة داعش الارهابية .