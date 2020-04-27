واشنطن تمدد الاستثناء من العقوبات الذي يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء الواردة من ‫إيران لمدة 30 يوما

اعلنت واشنطن عن تمديد الاستثناء من العقوبات الذي يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء الواردة من ‫إيران لمدة 30 يوما.





وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة جددت استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران لكن لفترة أقصر هذه المرة.



وأضاف المسؤول أن واشنطن ستعيد تقييم إمكانية تجديد الاستثناء مرة أخرى فور تشكيل ”حكومة ذات مصداقية“ في العراق.



وقال المسؤول ان وزير الخارجية مايك بومبيو ”منح هذا التمديد القصير للاستثناء لإتاحة الوقت أمام تشكيل حكومة ذات مصداقية“.



وأشار إلى أن هذا الاستثناء سينتهي أجله في 26 أيار.



وكانت الاستثناءات في السابق تمنح لمدة ثلاثة أشهر.