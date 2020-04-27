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الإثنين, 27 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 27 نيسان 2020 11:41 ص

مفاوضات تشكيل الحكومة لم تخرج بنتيجة.. وصراع على بعض الوزارات ذات الأموال والعقود

الكاظمي

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، إن المفاوضات وجلسات الحوار لم تنقطع منذ اليوم الأول لإعلان التكليف، ولكن حتى الآن لم تخرج المفاوضات بنتيجة، حيث تبدأ وتنتهي في نفس النقطة.

وأضاف، أن "رئيس الوزراء المكلف لم يتعامل مع المكونات بالشكل الصحيح، فكان طابع الازدواجية هو الطاغي، وهناك بعض المكونات تعطى الحرية في اختيار ممثليها في الوزارات وتختار ما تريد من الوزارات، وفي المقابل بعض كتل المكونات هناك ضغوط على رأيها أو لم يسمح لها بإبداء المطالبة باستحقاقها".

وأعرب الركابي عـن خشيته "من تكرار نفس سيناريوهات تشكيل الحكومات السابقة لمحمد علاوي وعدنان الزرفي، لذلك على رئيس الوزراء المكلف أن يغير منهجه خلال العشرة أيام المقبلة، والا فإن التكليف لن يمضي ولن تمر الكابينة الوزارية".

وبين ان "ما مر به الشعب العراقي من محن اقـتـصادية وأمنية واجتماعية وصحية؛ يجب أن يكون دعوة سواء كانت لرؤساء الكتل السياسية أو المكونات أن يلتفتوا للشعب العراقي الذي قدم الكثير من الدماء ولكنها لم تحصل على النتيجة التي يجب أن تضاهي هذه التضحيات".

وأوضح أن "بعض الكتل السياسية مع دعمها للتكليف وتـواجـدهـا أثـنـاءه؛ لكنها تضمر الكثير من الأمـور وتتعامل مع المكلف في الظاهر بشكل داعم ولكن في الواقع هي من تضع العصي في دولاب تشكيل الكابينة الوزارية".

 وأضاف الركابي، أن "الازدواجـية طـابـع متبادل بين الكتل والمكونات ورئيس الوزراء المكلف، لذلك يجب أن تتفق المكونات والكتل على صيغ معينة وتنهي التكالب على الكراسي والوزارات، لأننا بذلك لن نمضي بتشكيل حكومة وستبقى الأمور كما هي عليه".

من جانبه، قال النائب باسم خشان، إن بعض الوزارات غير السيادية يجري صراع عليها بين الكتل السياسية من أجل الحصول عليها، حيث هناك وزارة الهجرة والمهجرين فيها الكثير من السرقات المالية لذا يوجد إصرار بالحصول عليها.

وأضاف أن إحدى الوزارات القريبة من السيادية ستكون منافسة كبيرة من الكتل السياسية للحصول على حقيبتها، خاصة ان هناك أموال طائلة تصرف على النازحين.

وبين أن هناك بعض الشخصيات السياسية والنيابية متورطة بملفات فساد مالية فيما يتعلق بالنازحين والمهجرين والسلات الغذائية التي توزع على المخيمات، لافتا إلى أن هناك وثائق وادلة تثبت تورط جهات وشخصيات بملفات فساد تتعلق بمخيمات النازحين.

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