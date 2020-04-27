كورونا يطيح بعدد كبير من الأعمال الدرامية السورية.. و14 مسلسلا سوريا في رمضان

أطاح فيروس كورونا عدداً كبيراً من الأعمال الدرامية السورية، إلا أن 14 مسلسلاً سورياً ومشتركاً، شقت طريقها بصعوبة إلى الشاشات العربية المختلفة، وحجزت مكانها في أوقات العرض لهذا الموسم الرمضاني.

من بين الأعمال الـ 14 سيكون أمام المشاهد سبعة مسلسلات صنفت أنها دراما اجتماعية، وفقا لمواقع سورية هي:

المسلسل الأول، "أولاد آدم"، وهو من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، ويتناول قصة ثنائيَّين تجمع بين كل منهما قصة حب، إلى أن يلتقي الثنائيان بحدث هام، تنعكس مجرياته على باقي حلقات المسلسل الذي سيتناوب على أداء أدواره عدد من نخبة الممثلين، بينهم مكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب وماغي أبو غصن ودانييلا رحمة.

المسلسل الثاني، هو "سوق الحرير"، ورغم أن أحداثه تدور ما بين عشرة أعوام خلال منتصف العقد الماضي في دمشق، إلا أن صنّاعه يصنفونه أنه عمل اجتماعي، وليس من ضمن أعمال البيئة الشامية.

كتب المسلسل حنان المهرجي، ويتشارك في الإخراج بسام ومؤمن الملا.

والعمل من بطولة من سلوم حداد وبسام كوسا وكاريس بشار ونادين تحسين بك.

المسلسل الثالث، هو "النحات" من بطولة باسل خياط وتأليف بثينة عوض وإخراج مجدي السميري، ويروي قصّة "يمن" الذي يُقرّر إقامة دورة تدريبيّة في مجال النحت في إحدى الجامعات، ما يضطرّه إلى ترك والدته والانتقال للعيش في بيت العائلة المُقفل منذ وفاة والده.

يشارك في المسلسل إلى جانب خياط أمل بوشوشة، وليا بو شعيا.

المسلسل الرابع، هو "الساحر"، حيث تشاء الأقدار أن يدخل مينا إلى عالم الكبار في مجال المال والأعمال بعد أن خرج من طبقة شعبية.

يؤدي دور البطولة عابد فهد، ويشاركه كل من ستيفاني صليبا ومحمد حداقي وغيرهم.

كتب النص سلام كسيري وحازم سليمان، وأخرجه عامر فهد.

ويؤدي عابد فهد كذلك بطولة المسلسل الخامس الذي حمل عنوان "هوس" من تأليف ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي.

يتناول "هوس" قصة طبيب تجميل تتعرض زوجته لحادث، ما يدخله بحالة صعبة وسط مجموعة من الأحداث.

ويشارك في المسلسل إلى جانب عابد فهد كل من هبة طوجي، وكارمن لبس ويوسف حداد وغيرهم.

المسلسل السادس، هو "يوماً ما"، ويتناول قصة ماريا، الطفلة ذات العشرة أعوام التي تتعرض لحادث، وتهرب على أثره من أهلها تعيش بين الغجر، ثم تكبر وتعيش قصة حب، حتى تشاء الصدف أن تلتقي بوالدها.

تشارك على كتابة العمل ثلاثة كتاب، هم: فهد مرعي، بانة عزيز، رافي عزيز، فيما أخرجه عمار تميم، ويشارك فيه كل من جيني إسبر وجوان خضر وأمانة والي وجهاد الزعبي.

العمل السابع يحمل عنوان "دارين"، ويتناول قصة الطبيب غسان، والموقف الصعب الذي يتعرض له حين يقرر التبرع بقلب ابنته التي تعرضت لحادث سير وفقدت الأمل بالنجاة لشقيقتها بالتبني، ما سيفتح باب المواجهة بين الطبيب وزوجته.

كتب العمل عثمان جحا وأخرجه علي علي، ويؤدي دور البطولة فيه عباس النوري، ويشاركه العمل ورد الخال وجيني إسبر وريم زينو ويزن السيد.

أما الأعمال الكوميدية، فاقتصرت هذا العام على عملين فقط: الأول حمل عنوان "أحلى أيام"، وهو الجزء الثالث من مسلسل "أيام الدراسة"، حيث تستمر شخصيات المسلسل مع فارق الانتقال إلى بيئة مختلفة، هي الإمارات العربية المتحدة.

كتب العمل طلال مارديني، وأخرجه سيف الشيخ نجيب، فيما تشارك على بطولته كل من معتصم النهار، ويامن الحجلي وحازم زيدان وجيانا عنيد.

أما العمل الثاني، فهو الجزء الثاني من مسلسل "ببساطة"، الذي يقدم بطريقات لوحات كوميدية منفصلة تتناول كل منها جانب وقصة معينة.

وتناوب على كتابة اللوحات مجموعة من المؤلفين، وأخرجها تامر إسحاق، ويشارك في أداء أدواره باسم ياخور ومحمد حداقي ورنا شميس وآخرون.

من بين الأعمال الحالية لهذا الموسم، صُنِّف عملان أنهما بوليسيَّين. الأول حمل عنوان "مقابلة مع السيد آدم"، الذي يتناول حياة اختصاصي كبير في الطب الشرعي، تعرضت طفلته للخطف، وخلال رحلة البحث عنها يتحول إلى قاتل متسلسل.

والعمل من تأليف وإخراج فادي سليم، ويؤدي دور بطولته غسان مسعود، إلى جانب كل من محمد الأحمد ورنا شميس وآخرين.

العمل الثاني هو "الجوكر"، وتدور أحداثه في جامعة خاصة، تحدث فيها جرائم قتل تثير الرعب بين الطلاب.

"الجوكر" من تأليف ماجد عيسى وإخراج جمال الظاهر وتمثيل كل من وائل رمضان، وطارق مرعشلي، وعبير شمس الدين ورائد مشرف ووائل زيدان، وغيرهم.

واقتصرت أعمال البيئة الشامية على مسلسل واحد فقط، هو "بروكار"، وتدور أحداثه في بداية أربعينيات القرن الماضي في أحد أحياء دمشق القديمة، مع صراع بين شخصيتين على زعامة الحيّ.

كتب العمل سمير هزيم وأخرجه محمد زهير رجب، ويمثل فيه نادين خوري، وعبد الهادي الصباغ، وسلمى المصري، وشقيقتها مها، بالإضافة إلى آخرين.

وسيعرض كذلك الجزء الثاني من مسلسل "حرملك"، وهو من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق.

شارك في العمل كل من سامر المصري وقيس الشيخ نجيب، وباسم ياخور.

أما مسلسلات السيرة الذاتية، فجاءت هذا الموسم من خلال عمل وحيد، هو "حارس القدس" الذي كتبه حسن م يوسف وأخرجه باسل الخطيب.

يؤدي دور البطولة الممثل رشيد عساف، ويشارك في التمثيل صباح جزائري وسليم صبري وأمل عرفة وغيرهم.



