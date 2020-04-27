وزير الصحة : تخطي ازمة كورونا نهاية ايار ..لكن بشرط !





توقع وزير الصحة جعفر علاوي، تخطي ذروة ازمة وباء كورونا بشكل كامل نهاية شهر ايار المقبل، شريطة استمرار انخفاض معدلات الاصابة بالفيروس والتزام المواطنين بالتعليمات.



وقال علاوي في تصريح صحفي :" ان العراق نجح في السيطرة على وباء كورونا مقارنة بغالبية دول اوروبا، لكن مع حذر شديد ووجود بعض المتاعب في تطويق الازمة".



وبين انه "في حال بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه بانخفاض عدد الاصابات والتزام المواطنين بالتعليمات ، سنتخطى ذروة الازمة بشكل كامل في نهاية شهر ايار المقبل، الامر الذي نتمناه بشكل كبير في السيطرة على الوباء ".



لكن الوزير استدرك قائلا : " ان الوزارة تراقب وضع الشارع وعدد الاصابات ، ومن المحتمل العودة لاجراءات فرض حظر التجوال الشامل اذا ارتفعت معدلات الاصابة بكورونا ".

