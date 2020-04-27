بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 27 نيسان 2020
آخر الأخبار
تسجيل ٥٧ اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية قيادي بالاتحاد الوطني : لن نقبل بتفرد الحزب الديمقراطي بالقرار الكردي الجبوري: الكاظمي أخل بوعده.. ومصادر مطلعة: "المكلف" يقترب من مصير علاوي والزرفي قانوني يؤكد: فشل الكاظمي في نيل الثقة يلزم رئيس الجمهورية بحل البرلمان عبدالمهدي : العراق واجه وباء كورونا بشجاعة ونجاح بشهادة المنظمات الدولية واشنطن تمدد الاستثناء من العقوبات الذي يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء الواردة من ‫إيران لمدة 30 يوما مفاوضات تشكيل الحكومة لم تخرج بنتيجة.. وصراع على بعض الوزارات ذات الأموال والعقود الدليمي يحذر من عودة داعش الإرهابي بسبب انشغال السياسيين بتقسيم "الكعكة" كورونا يطيح بعدد كبير من الأعمال الدرامية السورية.. و14 مسلسلا سوريا في رمضان وزير الصحة : تخطي ازمة كورونا نهاية ايار ..لكن بشرط !
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 27 نيسان 2020 10:47 ص

وزير الصحة : تخطي ازمة كورونا نهاية ايار ..لكن بشرط !

d5caf3c2-c986-4feb-87c3-e0bc7a92e62b_16x9_1200x676
وزير الصحة : تخطي ازمة كورونا نهاية ايار ..لكن بشرط !


توقع وزير الصحة جعفر علاوي، تخطي ذروة  ازمة وباء كورونا بشكل كامل نهاية شهر ايار المقبل، شريطة استمرار انخفاض معدلات الاصابة بالفيروس والتزام المواطنين بالتعليمات.

وقال علاوي في تصريح  صحفي :" ان العراق نجح في السيطرة على وباء كورونا مقارنة بغالبية دول اوروبا، لكن مع حذر شديد ووجود بعض المتاعب في تطويق الازمة".

 وبين انه "في حال بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه بانخفاض عدد الاصابات والتزام المواطنين بالتعليمات ، سنتخطى ذروة الازمة بشكل كامل في نهاية شهر ايار المقبل، الامر الذي نتمناه بشكل كبير في السيطرة على الوباء ".

لكن الوزير استدرك قائلا : " ان الوزارة تراقب وضع الشارع وعدد الاصابات ، ومن المحتمل العودة لاجراءات فرض حظر التجوال الشامل اذا ارتفعت معدلات الاصابة بكورونا ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
القيادي بالاتحاد الوطني محمود خوشناو

قيادي بالاتحاد الوطني : لن نقبل بتفرد الحزب الديمقراطي بالقرار الكردي 27 نيسان 2020 12:28 م

مصطفى-الكاظمي

قانوني يؤكد: فشل الكاظمي في نيل الثقة يلزم رئيس الجمهورية بحل البرلمان 27 نيسان 2020 12:24 م

عادل عبد المهدي

عبدالمهدي : العراق واجه وباء كورونا بشجاعة ونجاح بشهادة المنظمات الدولية 27 نيسان 2020 12:16 م

630

واشنطن تمدد الاستثناء من العقوبات الذي يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء الواردة من ‫إيران لمدة 30 يوما 27 نيسان 2020 12:01 م

نزوح-1

نصف النازحين في بلدة بديالى لايمكنهم العودة لمنازلهم .. لهذا السبب 27 نيسان 2020 10:45 ص

unnamed

محافظ البنك المركزي يوضح سبب تردد المصارف في عملية الاقراض 27 نيسان 2020 10:42 ص

Doc-P-316721-637026822452445425

صراع الحزبين الكرديين يصل الى المفاوضات مع بغداد 27 نيسان 2020 10:41 ص

2201918103756888830416

المسعودي : موازنة 2020 ليست موازنة بالمفهوم العلمي 27 نيسان 2020 10:38 ص

التعليقات