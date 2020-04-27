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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 27 نيسان 2020 10:45 ص

نصف النازحين في بلدة بديالى لايمكنهم العودة لمنازلهم .. لهذا السبب

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نصف النازحين في بلدة بديالى لايمكنهم العودة لمنازلهم .. لهذا السبب


كشف مسؤول حكومي في ديالى عن عدم تمكن  50% من النازحين في خانقين  ، شمال شرقي المحافظة ، من  العودة الى منازلهم .

وقال مدير دائرة الهجرة في خانقين علي غازي اغا في تصريح صحفي :" ان خانقين تضم مخيمي الوند 1 والوند 2 ، وهما الاكبر على مستوى ديالى ، وتضمان حاليا نحو 900 اسرة نازحة منذ 5 سنوات ".

واضاف اغا:"  ان  50% من الاسر النازحة في مخيمي الوند لايمكنها العودة الى منازلها في المناطق المحررة ، بسبب دمار منازلها بشكل كبير وضعف القدرة على اعمارها"، مبينا :" ان تأ خر الحكومة في حسم دفع التعويضات دفع الاسر للبقاء لحين حسم ملف التعويضات الحكومية ".

وتضم ديالى حاليا 4 مخيمات للنازحين احدها في بعقوبة ، وهي تضم مئات الاسر التي تعيش وضعا  صعبا  للغاية.
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