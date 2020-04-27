نصف النازحين في بلدة بديالى لايمكنهم العودة لمنازلهم .. لهذا السبب





كشف مسؤول حكومي في ديالى عن عدم تمكن 50% من النازحين في خانقين ، شمال شرقي المحافظة ، من العودة الى منازلهم .



وقال مدير دائرة الهجرة في خانقين علي غازي اغا في تصريح صحفي :" ان خانقين تضم مخيمي الوند 1 والوند 2 ، وهما الاكبر على مستوى ديالى ، وتضمان حاليا نحو 900 اسرة نازحة منذ 5 سنوات ".



واضاف اغا:" ان 50% من الاسر النازحة في مخيمي الوند لايمكنها العودة الى منازلها في المناطق المحررة ، بسبب دمار منازلها بشكل كبير وضعف القدرة على اعمارها"، مبينا :" ان تأ خر الحكومة في حسم دفع التعويضات دفع الاسر للبقاء لحين حسم ملف التعويضات الحكومية ".



وتضم ديالى حاليا 4 مخيمات للنازحين احدها في بعقوبة ، وهي تضم مئات الاسر التي تعيش وضعا صعبا للغاية.