محافظ البنك المركزي يوضح سبب تردد المصارف في عملية الاقراض





اعلن محافظ البنك المركزي العراقي ، علي العلاق، عن ان نسبة التعثر في تسديد القروض للمصارف تتجاوز 20 بالمئة، معتبراً اياها من المعدلات "الشاذة" في العالم.



وقال العلاق في تصريح صحفي :" ان العراق يعاني من وجود ظاهرة التعثر بتسديد القروض،ما يؤدي الى تحفظ المصارف على عملية الاقراض بشكل عام ".



واضاف:" ان نسبة التعثر في تسديد القروض تتجاوز 20 بالمئة، وهذا معدل قياسي وشاذ بالمقارنة بين العراق و دول العالم الاخرى ، التي لاتتجاوز نسبة التعثر فيها 1 او 2 بالمئة ".



واوضح محافظ البنك المركزي :" ان العراق عندما يصل الى هذا المستوى يجعل المصارف والجهات المقرضة تتردد كثيرا، وتطلب المزيد من الضمانات" .