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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 27 نيسان 2020 10:42 ص

محافظ البنك المركزي يوضح سبب تردد المصارف في عملية الاقراض

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محافظ البنك المركزي يوضح سبب تردد المصارف في عملية الاقراض


اعلن محافظ البنك المركزي العراقي ، علي العلاق، عن ان نسبة التعثر في تسديد القروض للمصارف تتجاوز 20 بالمئة، معتبراً اياها من المعدلات "الشاذة" في العالم.

وقال العلاق في تصريح صحفي :"  ان العراق يعاني من وجود ظاهرة التعثر بتسديد القروض،ما يؤدي الى تحفظ المصارف على عملية الاقراض بشكل عام ".

واضاف:"  ان نسبة التعثر في تسديد  القروض تتجاوز 20 بالمئة، وهذا معدل قياسي وشاذ بالمقارنة بين العراق و دول العالم الاخرى ،  التي لاتتجاوز نسبة التعثر فيها 1 او 2 بالمئة ".

واوضح محافظ البنك المركزي :"  ان العراق عندما يصل الى هذا المستوى يجعل المصارف والجهات المقرضة تتردد كثيرا، وتطلب المزيد من الضمانات" .
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