ماذا يحصل اذا فشل مكلف " الوقت الضائع" .. خبير قانوني يجيب



اكد الخبير القانوني علي التميمي:" ان فشل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في نيل الثقة النيابية يجبر رئيس الجمهورية برهم صالح على تسنم رئاسة الحكومة ،ومن ثم حل مجلس النواب".



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان المادة 76 من الدستور اتاحت لرئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الاكبر لرئاسة الحكومة في المرة الاولى ومن ثم تكليف شخصية اخرى في حال استقالة الحكومة او اقالتها ، وفي الحالة الثالثة يتم استنفاد جميع فقرات مادة التكليف ".



واضاف :" ان فشل تكليف مصطفى الكاظمي يجبر رئيس الجمهورية على تولي رئاسة الحكومة بنفسه بسبب خلو المنصب بحسب المادة 81 من الدستور"، مشيرا الى :" ان تولي صالح رئاسة الحكومة سيمنحه صلاحية الدعوة لحل مجلس النواب ، وهو امر ملزم في حال عدم التوافق على مكلف الوقت الضائع".