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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 27 نيسان 2020 10:26 ص

ماذا يحصل اذا فشل مكلف " الوقت الضائع" .. خبير قانوني يجيب

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ماذا يحصل اذا فشل مكلف " الوقت الضائع" .. خبير قانوني يجيب

اكد الخبير القانوني علي التميمي:"  ان فشل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في نيل الثقة النيابية يجبر رئيس الجمهورية برهم صالح على تسنم رئاسة الحكومة ،ومن ثم حل مجلس النواب".

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان المادة 76 من الدستور اتاحت لرئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الاكبر لرئاسة الحكومة في المرة الاولى ومن ثم تكليف شخصية اخرى في حال استقالة الحكومة او اقالتها ، وفي الحالة الثالثة يتم استنفاد جميع فقرات مادة التكليف ".

واضاف :" ان فشل تكليف مصطفى الكاظمي يجبر رئيس الجمهورية على تولي رئاسة الحكومة بنفسه بسبب خلو المنصب بحسب المادة 81 من الدستور"، مشيرا الى :" ان تولي صالح رئاسة الحكومة سيمنحه صلاحية الدعوة لحل مجلس النواب ، وهو امر ملزم في حال عدم التوافق على مكلف الوقت الضائع".
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