ارادة : ملف تشكيل الحكومة غير مطمئن !





حذرت كتلة "ارادة" البرلمانية، من خطورة فشل المكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومته، وانعكاس ذلك على الازمات التي يمر بها البلد.



وقال رئيس الكتلة النائب حسين عرب، في تصريح صحفي :" ان الكتل الشيعية تريد الآن ان تتوافق فيما بينها خلال مهلة 48 ساعة لطرح مرشحين جدد للوزارات في حكومة الكاظمي، بعدما رفضت مرشحيه".



واوضح عرب:" ان الملف غير مطمئن، وان الكتل يجب ان تأخذ في الاعتبار خطورة الظرف الحالي"، مشيرا الى :" ان عدم تمرير حكومة الكاظمي سيتسبب بمشكلة كبيرة جدا، بسبب الحاجة لحكومة قوية لتجاوز الظرف الراهن في ظل الازمات المالية والصحية والامنية في البلاد".