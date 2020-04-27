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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 27 نيسان 2020 10:24 ص

ارادة : ملف تشكيل الحكومة غير مطمئن !

حسين-عرب
ارادة : ملف تشكيل الحكومة غير مطمئن !


حذرت كتلة "ارادة" البرلمانية، من خطورة فشل المكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومته، وانعكاس ذلك على الازمات التي يمر بها البلد.

وقال رئيس الكتلة النائب حسين عرب، في تصريح صحفي :" ان الكتل الشيعية تريد الآن ان تتوافق فيما بينها خلال مهلة 48 ساعة لطرح مرشحين جدد للوزارات في حكومة الكاظمي، بعدما رفضت مرشحيه".

واوضح عرب:" ان الملف غير مطمئن، وان الكتل يجب ان تأخذ في الاعتبار خطورة الظرف الحالي"، مشيرا الى :"  ان عدم تمرير حكومة الكاظمي سيتسبب بمشكلة كبيرة جدا، بسبب الحاجة لحكومة قوية  لتجاوز الظرف الراهن في ظل الازمات  المالية والصحية والامنية في البلاد".
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