بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 27 نيسان 2020
آخر الأخبار
تسجيل ٥٧ اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية قيادي بالاتحاد الوطني : لن نقبل بتفرد الحزب الديمقراطي بالقرار الكردي الجبوري: الكاظمي أخل بوعده.. ومصادر مطلعة: "المكلف" يقترب من مصير علاوي والزرفي قانوني يؤكد: فشل الكاظمي في نيل الثقة يلزم رئيس الجمهورية بحل البرلمان عبدالمهدي : العراق واجه وباء كورونا بشجاعة ونجاح بشهادة المنظمات الدولية واشنطن تمدد الاستثناء من العقوبات الذي يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء الواردة من ‫إيران لمدة 30 يوما مفاوضات تشكيل الحكومة لم تخرج بنتيجة.. وصراع على بعض الوزارات ذات الأموال والعقود الدليمي يحذر من عودة داعش الإرهابي بسبب انشغال السياسيين بتقسيم "الكعكة" كورونا يطيح بعدد كبير من الأعمال الدرامية السورية.. و14 مسلسلا سوريا في رمضان وزير الصحة : تخطي ازمة كورونا نهاية ايار ..لكن بشرط !
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 27 نيسان 2020 10:09 ص

كتل سياسية تضغط على الكاظمي.. وصالح يدعو إلى حكومة تراعي حقوق جميع المكونات

برهم صالح والكاظمي

واصلت كتل سياسية، الضغوط المكثفة على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، حيث فرضت عليه حصاراً مشدداً بهدف فرض إملاءاتها عليه أو دفعه للاعتذار.

وقد طالب بعضها باستحداث منصبين جديدين في حكومته، فيما أكدت بعض الجهات السياسية أنه لا يوجد توافق حتى الآن على تمرير حكومته في البرلمان.

وذكرت مصادر سياسية، أن قوى سياسية لوحت للكاظمي بأنه تشكيلته الحكومية الحالية لن تمر في البرلمان وبدأت بفرض شروطها عليه.

وأشارت إلى أن بعض الكتل أصبحت تتفاوض مع الكاظمي من دون علم الكتل الأخرى ضمن تنافس غير خاف على العراقيين بين الكتل السياسية.

وأصافت أن قوى سياسية طالبت الكاظمي بإدخال جهاز المخابرات العراقي، وكذلك منصب مدير مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن التفاوض، واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن، ومنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والاقتصاد ضمن مساعي خلق مناصب أكثر بالحكومة للسماح بتوزيعها على الكتل السياسية.

وأكدت أن الكاظمي يواجه صراعاً على منصبي وزارتي الداخلية والدفاع.

من جانبه، قال النائب رياض المسعودي، إن الصراع على المناصب والوزارات والهيئات الحكومية، يؤثر بشكل كبير في تمرير الحكومة الجديدة، خصوصاً ونحن في نصف المهلة الدستورية.

وأضاف أن الكاظمي، أصبح الآن أمام ثلاثة خيارات، الأول أن يكون رئيس حكومة انبطاحية ويعطي القوى السياسية ما تريد وعندها ستمرر حكومته بسهولة في البرلمان.

وأما الخيار الثاني، أن يستخدم الكاظمي مهاراته، ومهارات فريقه التفاوضي، لصنع حكومة مختلطة، ويرضي الأطراف السياسية بالحد الذي يمرر به حكومته ويسمح له بالحركة، والخيار الثالث، يقدم الاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن هناك جهات سياسية لا تريد تشكيل حكومة جديدة قوية، بل هي تعمل على عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، حتى تبقي الحكومة الحالية، برئاسة عادل عبد المهدي، فهي مستفيدة من الوضع الحالي، وأنها تضع العراقيل أمام كل مكلف جديد.

فيما دعا الرئيس برهم صالح، الكتل السياسية لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي.

وذكر بيان رئاسي، أن صالح استقبل في قصر السلام ببغداد وفداً من الجبهة التركمانية، وأكد أهمية توحيد الجهود بين القوى السياسية لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، وتلبي مطالبهم المشروعة في تحقيق الإصلاحات المنشودة.

وشدد صالح وفقاً للبيان على ضرورة ترشيح العناصر الكفؤة والنزيهة القادرة على إدارة مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية، مشيداً بالتضحيات التي قدمها المكون التركماني في الحرب ضد الإرهاب، ودوره البناء في ترسيخ التعايش السلمي في العراق.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
11

الجبوري: الكاظمي أخل بوعده.. ومصادر مطلعة: "المكلف" يقترب من مصير علاوي والزرفي 27 نيسان 2020 12:27 م

الكاظمي

مفاوضات تشكيل الحكومة لم تخرج بنتيجة.. وصراع على بعض الوزارات ذات الأموال والعقود 27 نيسان 2020 11:41 ص

مسلسلات سوريا

كورونا يطيح بعدد كبير من الأعمال الدرامية السورية.. و14 مسلسلا سوريا في رمضان 27 نيسان 2020 11:05 ص

حسن نصر الله وخامنئي

تقرير| دولة الضاحية.. نصر الله وإيران يلغيان لبنان للأبد 27 نيسان 2020 02:25 ص

الحشد الشعبي في العراق

تقرير| هل مصالح إيران أهم من مصالح العراق داخل بغداد بأوامر الميليشيات المسلحة؟ 26 نيسان 2020 10:32 م

مظاهرات العراق شهدت حالات اختطاف مروعة للنشطاء

إيران تحب العراق كما هو الآن.. أخطر تقرير من فورين بوليسي حول الوضع المتدهور في البلاد 26 نيسان 2020 09:48 م

الكاظمي وعلاوي والزرفي

ترشيح ثلاثة أسماء لكل حقيبة وزارية.. وكتل سياسية تريد إلحاق الكاظمي بسلفيه علاوي والزرفي 26 نيسان 2020 05:04 م

الكاظمي

بينها الربط الحديدي.. كيف سيتعامل الكاظمي مع الإرث الثقيل لحكومة عبد المهدي تجاه إيران ؟ 26 نيسان 2020 03:32 م

التعليقات