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الإثنين, 27 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 27 نيسان 2020 09:20 ص

وصول 367 عراقيا من موسكو إلى بغداد خلال 24 ساعة

الخطوط-الجوية-العراقية

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي وصول 367 مواطن عراقي على متن الطائر الأخضر من موسكو خلال 24 ساعة .

وقال بيان لوزير النقل، إن جميع الرحلات نفذت في مواعيدها المحددة على جدول رحلات الشركة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في موسكو بناءً على الموافقات الرسمية الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة للجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنه 2020وبالتنسيق مع وزارة الصحة وسلطة الطيران المدني.

والسفارة العراقية في روسيا إضافة الى التنسيق مع الملاكات واللجان الصحية المتواجدة في المطارات المحلية لإخضاع الوافدين للفحص الطبي وتهيئة ملاكات الخطوط الجوية المختصة لتعفير الطائرات حسب اللوائح الصحية العالمية.

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