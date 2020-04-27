ما هو أفضل سحور صحي في رمضان؟

ذكرت تقارير صحية أن أفضل سحور صحي في شهر رمضان هو الذي يحتوي على البروتين الذي يعد من أهم المغذيات التي ينبغي أن تتوفر في السحور.

وأضافت، أنه لا ينبغي تناول الكافيين خلال هذه الوجبة، لأنه مدرّ للبول ما يزيد الجفاف أثناء ساعات الصيام.

بعض النصائح لسحور صحي:

الكربوهيدرات عنصر هام ينبغي تناوله على السحور، ويُنصح بتناول الكربوهيدرات المعقدة، مثل: البطاطس، والخبز الأسمر، والأرز البني، ليستغرق هضمها وقتاً أطول.

البيض أو الفول والحمّص أو شريحة من اللحم أو الدجاج قليل الدهن من الأطعمة الضرورية على السحور، للحصول على البروتين.

احرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف في هذه الوجبة، وخاصة الخضروات مع حبة فاكهة: تفاح أو برتقال أو موز.

تناول حفنة من المكسرات: الكاجو، أو اللوز، أو الجوز، أو البندق، لتحصل على الدهون الصحية والألياف والمعادن.

إذا لم يكن الجبن من بين أطباق السحور يُنصح بتناول اللبن (الزبادي) أو كوب من الحليب.