الصحة الإيرانية تسجل 1153 إصابة و60 وفاة جديدة بفايروس كورونا

أعلنت وازرة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد الى 5710.



وذكرت الوزارة في خبر نقله التلفزيون الرسمي، أن "الوزارة سجلت 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 90481".



وأضافت أن "الوزارة سجلت ايضاً، 60 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 5710".