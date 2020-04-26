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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 26 نيسان 2020 04:41 م

بالصور.. فرض الحجر الصحي على 4 موظفين بالقنصلية الإيرانية في أربيل

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قررت السلطات الصحية في أربيل، اليوم الأحد، وضع 4 من موظفي القنصلية الإيرانية لدى أربيل في الحجر الصحي ضمن إطار التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مديرية الصحة في قضاء جومان التابع لمحافظة أربيل في بيان، إنه "وضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا، تم أخذ نماذج للفحص من 4 من موظفي القنصلية الإيرانية مع وصولهم إلى معبر حاج عمران الحدودي، وتم إرسال النماذج إلى مختبرات سوران".

وأضافت، أن "الموظفين الأربعة سيبقون في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً ضمن الإجراءات المتبعة في مكافحة الفيروس".

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