قيادي باتحاد القوى : "البيت السني" يعيش خلافات شاملة



وصف القيادي في اتحاد القوى العراقية شعلان الكريم، الخلاف السني بشأن تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي بـ :"الشامل "، مبينا:" ان الخلافات سببها هيمنة طرف على حساب طرف ، بما في ذلك طريقة اختيار الوزراء ".



وقال الكريم في تصريح صحفي :" ان الخلافات موجودة، ليس في مكون او كتل بعينها ، بل تكاد تكون شاملة "، مبينا :" ان اغلب الكتل السياسية لا تبدو راضية او مقتنعة ، وربما حتى ليست متفاهمة فيما بينها".



واوضح :" ان الخلافات في البيت السني لا تبدو مع الكاظمي بقدر ماهي خلافات داخلية بسبب هيمنة طرف على حساب طرف آخر ، بما في ذلك طريقة اختيار الوزراء وغيرها من الممارسات التي يمكن أن تؤثر على طريقة بناء التحالفات خلال الفترة المقبلة "



ف.ا