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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 26 نيسان 2020 02:47 م

النواب التركمان يهددون بمقاطعة تصويت حكومة الكاظمي.. وقوى سياسية تطالب باستحداث منصبين جديدين

مجلس النواب

هدد رئيس كتلة التجمع الوطني التركماني مختار الموسوي، بعدم حضور النواب التركمان جلسة منح الثقة في حال عدم حصول مكونه على وزارة خدمية، فيما حذر من الاستخفاف بحق ثالث أكبر مكون بالعراق.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن نواب التركمان الثمان سيكونوا خارج جلسة التصويت على حكومة الكاظمي الجديدة، مبينا أن المكون لن يقبل على الإطلاق ترشيح أحد لشغل المقعد التركماني في حكومة الكاظمي الا بالعودة للنواب التركمان.

وأشار إلى أن جميع النواب التركمان سيقاطعون جلسة منح الثقة مالم يعاد النظر بمنح وزارة عملية تخدم المكون والشعب العراقي، محذرا من الاستخفاف بحقوق التركمان الذي يمثلون ثالث أكبر مكون في العراق.

وكان نواب عن المكون التركماني اتهموا في تصريحات سابقة الكاظمي بتهميش المكون بصورة غير مباشرة من خلال منح التركمان وزارة المرأة.

بينما كشف مصدر سياسي، عن أن بعض القوى السياسية بدأت تتفاوض مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي دون علم الأخرى، فيما أشار إلى أن هذه القوى طالبت الكاظمي باستحداث منصبين جديدين في حكومته.

وقال المصدر، إن قوى سياسية لوحت للكاظمي بأنه لا يمكن أن يمر من باب البرلمان بمثل هذه التشكيلة الحكومية وفرضت شروطها عليه، مبينا أن بعضها صارت تتفاوض مع الكاظمي من دون علم الأخرى ضمن تنافس غير خاف على العراقيين بين الكتل السياسية.

واضاف أن قوى سياسية طالبت الكاظمي بإدخال جهاز المخابرات العراقي، وكذلك منصب مدير مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، ضمن التفاوض، واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن، ومنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والاقتصاد ضمن مساعي خلق مناصب أكثر بالحكومة للسماح بتوزيعها على الكتل السياسية.

 وأكد أن رئيس الوزراء المكلف يواجه صراعا على منصب وزارة الداخلية، ومنصب وزارة الدفاع.

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