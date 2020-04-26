بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 26 نيسان 2020
آخر الأخبار
تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في الكرخ ترشيح ثلاثة أسماء لكل حقيبة وزارية.. وكتل سياسية تريد إلحاق الكاظمي بسلفيه علاوي والزرفي الصحة الإيرانية تسجل 1153 إصابة و60 وفاة جديدة بفايروس كورونا بالصور.. فرض الحجر الصحي على 4 موظفين بالقنصلية الإيرانية في أربيل قضاء واحد في كربلاء "يبيد" اكثر من 500 كلب سائب! انتحار امرأة في نهر الفرات باحدى نواحي بابل قيادي باتحاد القوى : "البيت السني" يعيش خلافات شاملة النواب التركمان يهددون بمقاطعة تصويت حكومة الكاظمي.. وقوى سياسية تطالب باستحداث منصبين جديدين التركمان لن يحضروا جلسة منح الثقة .. في هذه الحالة كتلة الرافدين : تمرير كابينة الكاظمي اصبح صعبا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 نيسان 2020 02:43 م

التركمان لن يحضروا جلسة منح الثقة .. في هذه الحالة

مختار الموسوي

 

هدد رئيس كتلة /التجمع الوطني التركماني/ مختار الموسوي، بعدم حضور النواب التركمان جلسة منح الثقة في حال عدم حصول المكون التركماني على وزارة خدمية، فيما حذر من الاستخفاف بحق " ثالث أكبر مكون بالعراق".

وقال الموسوي في تصريح صحفي :" ان النواب التركمان الثمانية  سيكونون خارج جلسة التصويت على حكومة الكاظمي الجديدة"، مبينا :" ان المكون لن يقبل على الاطلاق ترشيح احد لشغل المقعد التركماني في حكومة الكاظمي الا بالعودة للنواب التركمان ".

واشار الى :" ان  جميع النواب التركمان سيقاطعون جلسة منح الثقة مالم يتم منح المكون التركماني وزارة عملية تخدم المكون والشعب العراقي”، محذرا من :" الاستخفاف بحقوق التركمان الذي يمثلون ثالث أكبر مكون في العراق".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا

الصحة الإيرانية تسجل 1153 إصابة و60 وفاة جديدة بفايروس كورونا 26 نيسان 2020 04:48 م

3

بالصور.. فرض الحجر الصحي على 4 موظفين بالقنصلية الإيرانية في أربيل 26 نيسان 2020 04:41 م

النائب عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم

قيادي باتحاد القوى : "البيت السني" يعيش خلافات شاملة 26 نيسان 2020 02:48 م

يونادم كنا

كتلة الرافدين : تمرير كابينة الكاظمي اصبح صعبا 26 نيسان 2020 02:38 م

ماهر حماد جوهان

مسؤول مالي يصف الوضع الاقتصادي للعراق بالصعب جدا 26 نيسان 2020 02:36 م

طارق حرب

حرب: الحكومة لا تستطيع المساس برواتب الموظفين من دون قانون 26 نيسان 2020 02:30 م

ثامر-الغضبان-النفط-

وزير النفط يكشف عن توجه لتخفيض نسبة المخصصات في رواتب الموظفين 26 نيسان 2020 02:27 م

رياض-المسعودي (1)

نائب يحذر من جهات سياسية لا تريد تشكيل حكومة جديدة لابقاء الكابينة الحالية 26 نيسان 2020 02:23 م

التعليقات