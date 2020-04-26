التركمان لن يحضروا جلسة منح الثقة .. في هذه الحالة

هدد رئيس كتلة /التجمع الوطني التركماني/ مختار الموسوي، بعدم حضور النواب التركمان جلسة منح الثقة في حال عدم حصول المكون التركماني على وزارة خدمية، فيما حذر من الاستخفاف بحق " ثالث أكبر مكون بالعراق".



وقال الموسوي في تصريح صحفي :" ان النواب التركمان الثمانية سيكونون خارج جلسة التصويت على حكومة الكاظمي الجديدة"، مبينا :" ان المكون لن يقبل على الاطلاق ترشيح احد لشغل المقعد التركماني في حكومة الكاظمي الا بالعودة للنواب التركمان ".



واشار الى :" ان جميع النواب التركمان سيقاطعون جلسة منح الثقة مالم يتم منح المكون التركماني وزارة عملية تخدم المكون والشعب العراقي”، محذرا من :" الاستخفاف بحقوق التركمان الذي يمثلون ثالث أكبر مكون في العراق".





ف.ا