كتلة الرافدين : تمرير كابينة الكاظمي اصبح صعبا



اكدت كتلة الرافدين النيابية صعوبة تمرير الكابينة الوزارية للمكلف مصطفى الكاظمي، مبينة :" ان عدم الرضا يخيم على الاجواء من بعض الكتل الرئيسة ".



وقال رئيس الكتلة يونادم كنا في تصريح صحفي :" على الـرغـم مـن عــدم انـقـطـاع الــحــوارات بـين رئـيـس الــوزراء المـكـلـف والـقـوى الـسـيـاسـيـة، الا ان عــدم الـرضـا يخيم على اجـواء بعض الكتل الرئيسة، بسبب الاسلوب والمنهجية والمعايير المزدوجة، التي انتهجها المكلف في كابينته الحكومية".



واضاف كنا :" ان الكاظمي لم يلتق بنا بصفتنا ممثلين للمكون المسيحي وفوجئنا بتسمية مرشحة خاسرة من تحالف الكلدان ، دون ان نعلم من رشحها للمنصب"، مشيراً الى :" ان كتلة الفتح ودولة القانون والفضيلة اعلنت امتعاضها وعدم رضاها علنا من تعامل رئيس الـوزارء المكلف مع القوى السياسية ".



وتابع :" ان تمرير الكابينة الــوزاريــة اصبح صعبا ، اذا لـم يغير رئـيـس الــوزراء المكلف منهجية التعامل بمعايير مـزدوجـة ، ومـن المفترض ان تتوافق جميع الكتل السياسية وأن يتعامل بانصاف وتوازن مع الجميع".



ف.ا