حرب: الحكومة لا تستطيع المساس برواتب الموظفين من دون قانون



قال الخبير القانوني طارق حرب، ان الحكومة لا تستطيع المساس برواتب الموظفين ما لم يكن هناك قانون.



واوضح حرب في تصريح صحفي "مالم يصدر قانون من مجلس النواب؛ فلا يجوز للحكومة خفض الرواتب وانما تعرض ذلك على البرلمان، وذلك لأن الحكومة الموجودة هي حكومة تصريف أعمال وهذا الأمر لا يدخل في اختصاصها، وإذا فرضنا أن الحاجة تفرض تخفيض الرواتب، فعليها أن تعرضها على مجلس النواب لإصدار قانون.



وأضاف إن "الأمور اليوم منظمة دستورياً وقانونياً وليس لحكومة عادل عبد المهدي التحكم الا بالأحوال التي حددها القانون وهي الحالات الفردية، أما الحالة العامة فعليه الرجوع البرلمان.



ف.ا