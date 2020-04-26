بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 26 نيسان 2020
آخر الأخبار
تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في الكرخ ترشيح ثلاثة أسماء لكل حقيبة وزارية.. وكتل سياسية تريد إلحاق الكاظمي بسلفيه علاوي والزرفي الصحة الإيرانية تسجل 1153 إصابة و60 وفاة جديدة بفايروس كورونا بالصور.. فرض الحجر الصحي على 4 موظفين بالقنصلية الإيرانية في أربيل قضاء واحد في كربلاء "يبيد" اكثر من 500 كلب سائب! انتحار امرأة في نهر الفرات باحدى نواحي بابل قيادي باتحاد القوى : "البيت السني" يعيش خلافات شاملة النواب التركمان يهددون بمقاطعة تصويت حكومة الكاظمي.. وقوى سياسية تطالب باستحداث منصبين جديدين التركمان لن يحضروا جلسة منح الثقة .. في هذه الحالة كتلة الرافدين : تمرير كابينة الكاظمي اصبح صعبا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 نيسان 2020 02:23 م

نائب يحذر من جهات سياسية لا تريد تشكيل حكومة جديدة لابقاء الكابينة الحالية

رياض-المسعودي (1)

اكد النائب رياض المسعودي ، ان امام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ثلاثة خيارات، فيما اشار الى ان هناك جهات سياسية لا تريد تشكيل حكومة قوية.

وقال المسعودي في تصريح صحفي، ان "الصراع على المناصب والوزارات والهيئات الحكومية، يؤثر بشكل كبير على تمرير الحكومة الجديدة، خصوصاً ونحن في نصف المهلة الدستورية.
 
واضاف المسعودي أن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، أصبح الآن أمام ثلاثة خيارات، الأول أن يكون رئيس حكومة انبطاحية ويعطي القوى السياسية ما تريد وهناك ستمرر حكومته بسهولة في البرلمان، والخيار الثاني، أن يستخدم الكاظمي مهاراته، ومهارات فريقه التفاوضي، لصنع حكومة مختلطة، ويرضي الأطراف السياسية بالحد الذي يمرر به حكومته ويسمح له بالحركة، والخيار الثالث، يقدم الاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
 
وأكد "هناك جهات سياسية لا تريد تشكيل حكومة جديدة قوية، بل هي تعمل على عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، حتى تبقي الحكومة الحالية، برئاسة عادل عبد المهدي، فهي مستفيدة من الوضع الحالي"، مشيرا الى انها "تضع العراقيل أمام كل مكلف جديد.
 
وتابع المسعودي أنه "حتى الساعة لا يوجد أي توافق على تمرير حكومة مصطفى الكاظمي، فالصراعات مستمرة، كذلك الحوارات مستمرة".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا

الصحة الإيرانية تسجل 1153 إصابة و60 وفاة جديدة بفايروس كورونا 26 نيسان 2020 04:48 م

3

بالصور.. فرض الحجر الصحي على 4 موظفين بالقنصلية الإيرانية في أربيل 26 نيسان 2020 04:41 م

النائب عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم

قيادي باتحاد القوى : "البيت السني" يعيش خلافات شاملة 26 نيسان 2020 02:48 م

مختار الموسوي

التركمان لن يحضروا جلسة منح الثقة .. في هذه الحالة 26 نيسان 2020 02:43 م

يونادم كنا

كتلة الرافدين : تمرير كابينة الكاظمي اصبح صعبا 26 نيسان 2020 02:38 م

ماهر حماد جوهان

مسؤول مالي يصف الوضع الاقتصادي للعراق بالصعب جدا 26 نيسان 2020 02:36 م

طارق حرب

حرب: الحكومة لا تستطيع المساس برواتب الموظفين من دون قانون 26 نيسان 2020 02:30 م

ثامر-الغضبان-النفط-

وزير النفط يكشف عن توجه لتخفيض نسبة المخصصات في رواتب الموظفين 26 نيسان 2020 02:27 م

التعليقات