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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 نيسان 2020 02:19 م

نائب عن الحكمة يكشف تفاصيل الخلافات السياسية حول مرشحي كابينة الكاظمي

حسن فدعم


كشف النائب عن  كتلة تيار الحكمة الوطني حسن فدعم  عن تفاصيل الخلافات السياسية حول مرشحي الكابينة المقترحة من قبل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي .

وقال فدعم ان « قائمة الأسماء التي وردت في الكابينة الحكومية المقترحة تم اختيارها من قبل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي» ، معتبرا ان «الكابينة المقترحة مرضية نوعا ما والخلافات بشأنها يمكن تغييرها داخل مجلس النواب».

واضاف ان « كتلة الحكمة خولت رئيس الوزراء المكلف باختيار كابينته بنفسه وليس لديها نية لتغيير هذا التخويل»، مبينا أن»كتلته لم ترشح أي اسم في حكومة الكاظمي ، وماتزال ملتزمة بتخويلها وداعمة للحكومة الجديدة «. 

واوضح أن «هناك كفاءات شبابية كبيرة هم أولى بتولي المناصب لما لديهم من خبرة في مواكبة ظروف العراق المتعددة « ، داعيا الى منح الشباب الفرصة لتولي المناصب الحكومية .

ف.ا
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