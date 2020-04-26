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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 26 نيسان 2020 01:55 م

روحاني يحذر من انتشار جديد وواسع لفايروس كورونا

روحاني
حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، من انتشار جديد وواسع لفيروس كورونا.

وقال روحاني خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، إن "اتخاذ خطوات خاطئة في مجال استئناف النشاطات الاقتصادية قد يتسبب بانتشار جديد وواسع لفيروس كورونا".

واضاف أن "حياتنا اليومية الان ومستقبلا يجب ان تكون بشكل وكأن فيروس كورونا سيبقى في البلاد حتى التوصل الى لقاح خاص به".

وتابع "اتخذنا قرارا جديدا في مواجهة كورونا ينص على تقسيم البلاد الى ابيض / احمر يظهر نسبة الاصابات في المدن والمحافظات".

وأكد روحاني بالقول "سنتخذ قرارا حول الزام المواطنين بارتداء الكمامات اثناء ركوب الحافلات واستخدام مترو الأنفاق".

وأشار الرئيس روحاني إلى "إمكانية بلاده البدء بتصدير جهاز تشخيص فيروس كورونا والمواد التعقيمية بالمستقبل القريب".

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