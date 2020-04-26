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الأحد, 26 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 26 نيسان 2020 01:04 م

الكتل الشيعية تلوح بعدم التصويت لـ"الكاظمى".. ومسئول سياسي: قوى شيعية تسعى لإبقاء عادل عبد المهدى

الكاظمي وعبد المهدي

عادت الكتل البرلمانية الشيعية إلى التلويح بعدم التصويت إلى حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وذلك لتحفظها على بعض اختيار الأخير لعدد من أسماء الوزارات.

يأتي تلويح الكتل الشيعية برفض التصويت الداعم لحكومة مصطفى الكاظمي قبل أيام من عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على الحكومة التي يترقب العراقيين تمريرها، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد فى ظل عدم اعتماد موازنة مالية حتى الآن.

وأكدت مصادر سياسية، أن التوقعات تشير إلى تخلى الأحزاب العراقية المتحكمة فى المشهد السياسي عن مصطفى الكاظمي الذى رشحته فى البداية لهذا المنصب.

وأشارت إلى أن الكتل السياسية تريد الإبقاء على حكومة عادل عبد المهدى التي تقدمت باستقالتها نهاية العام الماضي.

وأوضحت المصادر، أن تخلى الكتل البرلمانية المسيطرة على مجلس النواب عن مصطفى الكاظمي فى هذا التوقيت يؤكد أن ترشيحه كان يهدف لإسقاط رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي.

وأشارت إلى أن تكليف الكتل النيابية لمصطفى الكاظمي محاولة التفاف على ترشيح الزرفي ومحاولة لإسقاطه بأية طريقة.

وقال مراقبون، إن غالبية الكتل الشيعية أعربت عن رفضها للتشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي وطالبته باستبدال تلك الأسماء.

وأكد مصدر فى تحالف الفتح بزعامة هادى العامري أن اجتماع القوى الشيعية مع الكاظمي انتهى بالاتفاق على تغيير أسماء بعض المرشحين، خاصة الذين شغلوا مقاعد وزارية فى حكومتي عبد المهدى والعبادي.

وكشفت مراقبون عن أن إحدى الكتل الشيعية طالبت بإعادة ترشيح وزير الصحة لمنصبه فى الحكومة الجديدة، دون الإشارة إلى اسم الكتلة.

كما اتفق الكاظمي مع الكتل الشيعية على إبلاغ القوى السنية والكردية بنتائج الاجتماع قبل تحديد موعد جلسة منح الثقة لحكومته.

من جانبه، قال عرفات كرم، مسؤول ملف العراق عن إقليم كردستان، إن القوى الشيعية تسعى لإجبار الكاظمي على الاعتذار ليبقى عادل عبدالمهدي فى منصبه.

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